Ünlü sanatçı Doğuş Youtube kanalı için sinema filmi tadında dizi çekti

Ünlü sanatçı DOĞUŞ kendine ait yapım şirketi olan BYDO FİLM YAPIM ‘ın ilk projesi, youtube sayfası Dogusofficial için sinema filmi tadında dizi oldu. Dizinin yapımcılığını da üstlenen Doğuş ayrıca dizinin başrol oyuncusu. Kendi hayatında yaşadıklarından da kesitlerin olduğu GETTO dizisinin senaryosu Banu Kaptanoğulları ve Şehmuz Kartal'a ait. Dizinin yönetmenliğini çektiği filmlerle adından sıkça bahsettiren Banu Kaptanoğulları yaptı.

Çorlu'da çekilen dizi setinde son sistem ekip ve malzemelerin olduğunu belitten ünlü sanatçı, ulusal kanallardan birine çeker mantığıyla hareket ettik, güzel bir proje olması için maddi ve manevi elimizden geleni yaptık diye belirtti.

Dizinin kadrosunda Doğuş'un yanı sıra, Seda Kement, Vural Bingöl, Bülent Yaşık, Şehmuz Kartal, Osman Çengel, Tuğçe Aykut, Ali Kemal Aydın, Fatih Küçük, Belkis Akçıl ve Sibel Nançın gibi sinema ve tiyatrodan bir çok oyuncu bulunmakta.

Dizinin ilk bölümü 5 Mayıs 2019 PAZAR günü saat 21:00 de Doğuş'un kendi youtube sayfası Dogusofficial kanalında. Ayrıca aynı saatte tüm oyuncular videonun altındaki yorumlarda buluşacak.