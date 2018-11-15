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Ünlü iş insanına tek kurşun - Ali Rıza Gültekin kimdir nerelidir neden öldürüldü?
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Gündem - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Ünlü iş insanına tek kurşun - Ali Rıza Gültekin kimdir nerelidir neden öldürüldü?

Tuncelili iş insanı Ali Rıza Gültekin, Beşiktaş'ta kumar oynanan bir evde başına tek kurşun sıkılaran öldürüldü. Ali Rıza Gültekin kimdir neden öldürüldü?

Ünlü iş insanı Ali Rıza Gültekin, mafyavari bir şekilde öldürüldü. Beşiktaş'ta bir kumar oynanan bir mekana gelen Ali Rıza Gültekin, kafasına sıkılan tek kurşunla hayatını kaybetti. Ali Rıza Gültekin'i vuran kişilerin peşine düşen polis ekipleri 3 kişiyi yakaladı. Peki Ali Rıza Gültekin kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldürüldü? İş adamı cinayetine ilişkin detaylar...

Türkiye'nin tanınmış giyim markalarından Crispino'nun eski sahibi Ali Rıza Gültekin, Beşiktaş'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda kumar oynan bir evde gerçekleşen cinayetin ardından polis ekipleri soruşturma başlattı. 

Edinilen bilgilere göre Ali Rıza Gültekin ve polis koruması dün akşam saat 22.00 sıralarında Beşiktaş Barbaros Bulvarı'ndaki eve geldi. Kumar da oynanan mekana gelen saldırganlar, doğrudan Gültekin'e yöneldi ve kafasına bir el ateş etti. Saldırının ardından ünlü iş adamı hayatını kaybederken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

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DAHA ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRADI

Ali Rıza Gültekin'in neden öldürüldüğüne yönelik henüz kesin bir açıklama yapılmazken, ünlü iş adamının daha önce de silahlı saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Gültekin, 2012 yılında Beykoz'da otomobilinin içindeyken silahlı saldırıya uğramıştı.

POLİS KORUMASIYLA GEZİYORDU

Cinayet sırasında Gültekin'in beraberinde resmi polis koruması olduğu öğrenildi. Savcılık, koruma polisi ile içeride bulunan emekli bir polisin tabancalarına incelenmek üzere el koydu. Olay anında içeride bulunan 21 kişi de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

ALİ RIZA GÜLTEKİN KİMDİR?

1961 doğumlu Tuncelili işadamı Ali Rıza Gültekin, futbolda şike soruşturmasında, 2010 yılı Mart ayında tutuklanmış, 4 ay Metris Cezaevi'nde yattıktan sonra 23 Temmuz 2010 tarihinde tahliye edilmişti.

Üç yıl önce de içinde bulunduğu otomobil Beykoz'da silahlı saldırıya uğrayan Gültekin, 2012'de satın aldığı, erkek giyim markası Crispino ile adından söz ettirdi. Crispino markası ile 100 mağaza açma hedefi olduğunu açıklayan Gültekin'in, ünlü markayı devrettiği anlaşıldı. Gültekin, Avusturya'da 20 yıl kadar restoran işletmişti.

Crispino sitesinde yer alan Hakkımızda yazısı şöyle:

Crispino, 1999 senesinde kurulduktan sonra yenilikçi, kaliteli koleksiyonları ve şık tasarımları ile kısa sürede erkek hazır giyim sektörünün önde gelen isimlerinden biri olmayı başarmıştır.

2012 senesinde Gültekin Grup bünyesine katılan ve markalaşma yolunda yine atağa kalkan Crispino, yapılan yatırımlarla birlikte mağaza sayısını arttırdı.

Dinamik ve çıtayı sürekli yüksek tutarak hedeflerini her zaman büyüten vizyoner yönetim kadrosu ile Crispino yenilikçi bir marka olarak perakende sektöründe kendisini konumlandırdı.

Markalaşmanın önemini ve gerekliliğini ön görerek Gültekin Grup'un yatırımlarıyla büyüyen Crispino, merkezinde bulunan "müşteri odaklılık" anlayışı sayesinde müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına uygun, dünya standartlarında ürünler sunmaktadır.

Erkek hazır giyim sektöründe sağlam ve hızlı adımlarla büyüyen Crispino, marka stratejisini "iyi kalite, makul fiyat" olarak konumlandırarak "ulaşılabilir moda markası" algısını güçlendirmiştir.

% 100 Türk sermayesi olan Crispino; tasarım, üretim, dağıtım, satış ve satış sonrası gibi tüm iş süreçlerinde kalite anlayışını makul fiyat stratejisi ile birleştirerek kaliteyi uygun fiyata alma talebini karşılayan, kalıcı bir marka olmayı hedeflemektedir.

 


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