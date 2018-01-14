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Üniversiteli genç kızın sır dolu ölümü
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Üniversiteli genç kızın sır dolu ölümü

Beşiktaş'ta dedesi ve babaannesiyle yaşayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Hazal Akyürek, gece geç saatlerde 6. kattaki evlerinin penceresinden atlayarak hayatını kaybetti.

İstanbul Beşiktaş'ta Hazal Akyürek isimli üniversite öğrencisi genç kız, evinin 6. katından atlayarak hayatını kaybetti. Dedesi ve babaannesiyle birlikte yaşayan genç kızın ölüm haberi İzmit'teki ailesini yasa boğarken, 20 yaşındaki Hazal'ın neden intihar ettiği soruşturuluyor.

Edinilen bilgilere göre olay, Beşiktaş Akat Mahallesi Gül Sokak'ta bulunan 6'ıncı Gazeteceiler sitesinde bir apartmanda meydana geldi. Genç Hazal, gece saat 04.00 sıralarında geldiği evinde pencereye çıkarak kendini 6. kattan boşluğa bıraktı. Olayın ardından genç kızın babaannesi ve dedesi sağlık ekiplerine haber verirken, genç Hazal olay yerinde hayatını kaybetti.

NEDEN İNTİHAR ETTİĞİ ARAŞTIRILIYOR

20 yaşında üniversite öğrencisi Hazal Akyürek, 1.5 yıldır İstanbul'da idi. Gece geç saatlerde taksiyle evine gelen genç kız, sadece 15 dakika sonra intihar ederken, olayın neden meydana geldiği soruşturuluyor.

Hazal'ın İzmit'teki ailesi acı olaydan haberdar edilirken, genç kızın ardında bıraktığı soru işaretleri görevliler tarafıından araştırılıyor.

Polis ve savcının olay yerindeki incelemeleri sürüyor.


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