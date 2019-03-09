Üniversite öğrencisini evinde çıkan yangın ele verdi

Adana'da üniversitesi öğrencisi M.B. (23) i evinde yangın çıkması üzerine itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi yangını söndürdü, tedbir amaçlı adrese gelen polis ekipleri ise incelemeleri sırasında evin banyo ve yatak odasında Hint keneviri yetiştirmek için kurulmuş düzenek tespit etti.

Özel olarak havalandırma, nemlendirme ve ışıklandırma sistemi bulunan banyo ve yatak odasında, saksılar içinde Hint keneviri yetiştirildiği belirlendi. Üniversitesi öğrencisi M.B., polis ekiplerince gözaltına alındı.