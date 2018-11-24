Üniversite öğrencilerini darp eden polis tutuklandı

Bakırköy'deki polis şiddeti bir restoranın güvenlik kameralarına anbean yansıdı. C.D.A. isimli polis memuru Bakırköy'de bir restoranda 3 üniversite öğrencisini darp etti. Öğrencilerin üzerini soyan polis memuru, cüzdanlarındaki paraya ve uyuşturucu maddeye el koyarak uzaklaştı. Güvenlik kameralarının anbean kaydettiği olayla ilgili işlem başlatılırken, gözaltına alınan polis memuru C.D.A. 'yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 gasp

Edinilen bilgilere göre olay 18 Kasım günü Bakırköy'de bir restoranda yaşandı. Restoranda yemek yiyen üniversite öğrencileri K.K.A, T.T.B. ve E.C.B, restorana giren sivil giyimli C.D.A. tarafından darp edildi. Öğrencilerin iddialarına göre kendilerini darp eden polis memuru, restoranın mutfak bölümüne götürerek gençlerin kıyafetlerini çıkarttı. Öğrencilerin cüzdanlarından para ve uyuşturucu maddeyi alarak restorandan uzaklaşan polisin, uyuşturucu maddeyle ilgili emniyete bilgi vermediği öğrenidi.

PARAYI VE UYUŞTURUCU MADDEYİ GASP ETTİ

Sonrasında ise öğrenciler ile birlikte dışarı çıkan polis orada da şiddetini sürdürdü ve öğrencilerden birinin parasını ve cebinde bulunan uyuşturucu maddeyi gasp etti. C.D.A. uyuşturucu madde ile ilgili emniyet birimlerine herhangi bir bilgi vermedi. Restoran yetkilileri de darp esnasında emniyet birimlerine ulaşmadı.

Olayın ardından emniyete giden öğrenciler polis C.D.A.'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan polis memuru savcı tarafından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

C.D.A'nın 6 aylık polis memuru olduğu, Mobil Okul Timlerinde görev yaptığı, olay günü izinli olduğu öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı saniye saniye restoranın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, polis memuru C.D.A'nın 3 kişinin kimliğini kontrol ettiği, genleri tekme tokat darp ettiği ve üzerlerin soydurduğu görülüyor.