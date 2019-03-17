Ünal Karaman: Kadromuz kısıtlı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Erzurumspor ile oynanan maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 1-0 deviren Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

Kısıtlı Bir Kadromuz Var

Ünal Karaman, "Kısıtlı bir kadromuz ve elimizdeki oyuncularla sahaya çıktık. Çalışıyorlar, şikayet etmiyorlar, gayret göstermeye de devam ediyorlar. Camiamızın bugünlere gelmesinde inanılmaz bir duruş sergilediler. 4-5 haftalık süreç içerisinde kendileri gibi sıkıntı yaşayan rakiplerle mücadelelerine de devam edecekler." dedi.