Ünal Aysal'dan adaylık açıklaması - Ünal Aysal aday olacak mı?

Galatasaraylı futbolseverlerin büyük bir çoğunluğu tarafından desteklenen eski başkanlardan Ünal Aysal, 13 Ocak'ta gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurulla ilgili görüşlerini paylaştı. Dursun Özbek yönetiminin seçim kararının ardından aday olup olmayacağı merak edilen Aysal, tartışmalara son noktayı koydu.

Galatasaray Kulübü eski başkanı Ünal Aysal, sarı-kırmızılı kulübün 13 Ocak'ta yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

TARAFTARA TEŞEKKÜR ETTİ, GELECEK İÇİN AÇIK KAPI BIRAKTI

2011-2014 yılları arasında Galatasaray'da başkanlık görevini yürüten Aysal, yaptığı yazılı açıklamada, "Beni tekrar başkan olarak görmek isteyen taraftarlara ve genel kurul üyelerine teşekkür ediyorum. Galatasaray'dan kopmam söz konusu olamaz. Galatasaray ile olan gönül bağım, yaşadığım sürece devam edecek. Aday olmayacağım fakat başarılı olacağına inandığım bir başkan adayı olursa muhakkak ki elimden gelen desteği vereceğim" ifadelerini kullandı.

Aysal, adaylıkla ilgili ilk kez konuştuğunu, konuya ilişkin çıkan haber ve yorumlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.