Umuda yolculuğun 'Zehra'sı

Bugün saat 07.41'de Dikili ilçesi Bademli önlerinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen topluluğu olduğu ihbarı üzerine bölgeye Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bot görevlendirildi. Durdurulan lastik şişme botta Afganistan uyruklu 9'u kadın, 20'si çocuk 40 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler arasında bulunan hamile bir göçmenin doğum sancılarının başlaması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri hızlı bir şekilde Dikili Limanı'na intikale geçti ancak bu sırada doğum gerçekleşti. Sağlıklı bir kız dünyaya getiren Afganistan uyruklu göçmen, limanda hazır bekleyen Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

'Umuda Yolculuk' yolunda lastik botta dünyaya gözlerini açan kız çocuğuna 'Zehra' ismi verildi. Alınan bilgilerde bebeğin ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.