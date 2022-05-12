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Ümit Özdağ'a Tazminat Davası
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Ümit Özdağ'a Tazminat Davası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir Televizyon programında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağa yönelik hakaretleri üzerine, İçişleri Bakanlığı önüne gelerek Soylu'ya meydan okuyan Prof. Dr. Ümit Özdağ'a karşı manevi dava açıldı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir Televizyon programında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağa yönelik hakaretleri üzerine, İçişleri Bakanlığı önüne gelerek Soylu'ya meydan okuyan Prof. Dr. Ümit Özdağ'a karşı manevi dava açıldı.

ALENEN HAKARET VE KÜFÜR İDDİASI

Televizyon programında kendisine küfür ve hakaret edildiği için İçişleri Bakanlığına giden Zafer Partisi Genel Başkanı Prof.D. Ümit Özdağ, bakanlık önünde oluşturulan Polis barikatında engellenmişti. Bakanlık önünde açıklama yapan  Prof. Dr. Ümit Özdağ, kendisine karşı yapılan küfür ve hakaretleri Bakan Soylu'ya iade ettiğini ifade ederek Bakan'ı kapıya davet etmişti. Kamuaoyu önünde yaşanan bu diyaloglardan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özdağ'a manevi tazminat davası açtı.

TELEVİZYON PROGRAMINDA SOYLU NELER SÖYLEMİŞTİ

Program sunucusunun: Ümit Özdağ'dan bahsettik. Programın da özellikle başında "Kendisinden bir cevap var." demesine karşılık cevap olarak aynen şu ifadeleri kullanmıştı: "Hiç, hiç muhatabım değil. Hiç kabul etmem, hiç adam yerine koymam. Hayır, kabul etmem. Bunu söylerseniz toplantıyı terk ederim. Ben bu adamı adam yerine de, insan yerine de koymam. Bu, hayvandan aşağı bir adamdır. Esfel-i Safilindir, bu kadar basit. Adam yerine koymam. Kendisi adam yerine girmeye çalışıyor. Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. Bu kada açık istihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir. İtibarımızı onun itibariyla bir araya getirir miyiz? şeklinde konuşmuştu.

Zafer Partisi Genel Başkanlığı tarafından gelişmeler konusunda basına yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi:

"AİHS ve Anayasa çerçevesinde bir partinin ve Anayasa çerçevesinde bir partinin Genel Başkanı sıfatıyla, siyasi bir kişilik olarak düşencelerini ifade etmiş olmasından dolayı, kamuoyu önünde kişiliğine saldırmış ve küçük düşürülmeye çalışılmıştır. Bu sebeple Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ tarafındanmanevi tazminat davası açılmıştır. Davanın kazanilması durumunda, sokak hayvanları için mama alınarak barınaklara dağıtılacaktır. "


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