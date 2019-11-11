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Ulusal Kanal kapanıyor mu?
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Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

Ulusal Kanal kapanıyor mu?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in sahibi olduğu Ulusal Kanal için tehlike çanları çalmaya başladı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in sahibi olduğu Ulusal Kanal için tehlike çanları çalmaya başladı.

2000 yılından bu yana yayın hayatına devam eden Ulusal Kanal için zaman daralıyor. Kanalın, Türksat borcunun kalan kısmını yarın akşama kadar ödeyemezse kapanacağı iddia edildi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in sahibi olduğu Ulusal Kanal'ın ne kadar borcu olduğu öğrenilemedi.

Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur geçtiğimiz günlerde "Ulusal Gönüllüleri destan yazıyor. Kanalını ayakta tutmak ve yayınlarını izleyebilmek için büyük özveri gösteriyor. Ulusal Kanal'ın harcı emektir, paylaşımdır. Bu büyük paylaşımla kanalımız ilelebet yaşayacak ve nice 20 yıllara yürüyecektir. Bu gönüllülerimiz sayesinde olacaktır. Buna eminiz. Tabi önümüzde bir engelimiz var. 12 Kasım'da Türksat'a olan borcumuzu kapatmamız gerekiyor. Son 4 gündeyiz. Haydi el birliğiyle kalan kısmını çözelim ve yayınlarımıza devam edelim. Türkiye Ulusal Kanalsız olmaz!" açıklaması yapmıştı.

Daha önceki ismi Yeditepe TV olan kanal 2000 yılında satın alınmış ve ismi Ulusal Kanal olarak değiştirilmişti. 100.000 dolara alınan kanal 2002 yılında uydu yayınına, 2003 yılında ise ulusal yayına başladı.

Doğu Perinçek'in sahibi olduğu söylenen kanalın kağıt üzerindeki patronu ise Yalçın Büyükdağlı olarak görünüyor. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevini Adnan Türkkan, Genel Yayın Yönetmenliğini ise Sinan Sungur yapıyor. 'Ulusal Radyo' isimli bir de iştiraki mevcut olan Ulusal Kanal'ın genel merkezi İstanbul'un Beyoğlu ilçesindedir. Ulusal Kanal Türksat 4A uydusundan, D-Smart, Kablo TV ve Ustream üzerinden izleniyor.


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