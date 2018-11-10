Ulu önder Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyoruz

10 Kasım 1938'de ebediyete uğurladığımız ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bugün ölüm yıl dönümü. Onun ebediyete intikal etmesi Türk milletini derin bir üzüntüye boğmuştu.

FİKİRLERİNİ İLKE VE İNKILAPLARINI YAŞATMAK

Ancak bugün bize düşen, onun da "Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir" sözünde ifade ettiği gibi, ulu Önder'in fikirlerini, ilke ve inkılaplarını yeni nesillere aktarmak ve Cumhuriyet'i ilelebet yaşatmaktır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EBEDİYEN YAŞAYACAK

Benim naçiz vücudum., bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır." Mustafa Kemal Atatürk

Haberingundemi.com ailesi olarak Ulu Önderi sevgi, rahmet ve minnetle anıyoruz.