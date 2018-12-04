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Ülke olarak şişmanlıyoruz; Türkiye'nin üçte biri obez!
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Ülke olarak şişmanlıyoruz; Türkiye'nin üçte biri obez!

Dengesiz beslenme ve GDO'lu yiyecekler insanlığın geleceğini tehdit ediyor. Dünya Sağlık Örgütünün rakamları Türkiye içinde tehlike çanlarının çaldığını gösteriyor.

Dengesiz beslenme ve GDO'lu yiyecekler insanlığın geleceğini tehdit ediyor. Dünya Sağlık Örgütünün rakmları Türkiye içinde tehlike çanlarının çaldığını gösteriyor.

 

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ÇOK YİYİYOR VE KİLO ALIYORUZ

Sağlıksız beslenme yüzünden insanların vücut kitle ağırlıkları gözle görülür oranda artıyor. Fast food yiyeceklerin ve GDO'lu besinlerin insanların sağlığını hızla bozduğuna dikkat çeken uzmanlar, yanlış beslenme konusunda Türkiye'nin hızla kötü rakamlara sürüklendiğinin altını çiziyorlar.

LİSTENİN ÖN SIRALARINDAYIZ

Dünya üzerindeki çeşitli ülkelerin sağlıksız beslenme verileri rakamlarla açıklanırken, Türkiye'nin de bu listenin hızla tepesine yükseldiği ve oranın yüzde 28.7 sinin obeziteyle mücadele ettiği bildirildi.

RAKAMLAR ENDİŞELENDİRİYOR

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerinen elde edilen rakamlara göre Türkiye'de aşırı şişman olarak değerlendirilen Obezlerin sayısının ülke ortalamasınının yüzde 28.7 oranlarına tırmandığı belirlendi.

EN DOMBİLİ AMERİKA

Ülkemizin bu oranla da belirtilen listenin ön sıralarında olduğu görülürken listenin en başında ABD geliyor. Obez nüfus oranının yüzde 40 orana sahip olduğu ABD'yi sırasıyla yüzde 34.4 oranla Şili, ve ardından yüzde 33.3 oranla Meksika takip ediyor.

JAPONLAR SAĞLIKLI BESLENİYOR

OECD raponlarında ayrıca listenin son sırasında ise yüzde 4.2 oranla Japonya yer alıyor. Japonya'nın hemen üstünhde yüzde 5.5 oranla Kore bulunuyor. Bu sıralamada ülke nüfuslarının 15 yaş ve üstü yetişkinlerinin dikkate alındığı da yer aldı.


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