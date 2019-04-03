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Ulaştırma Bakanı, Yeni Havalimanı'na taşınma sürecini açıkladı
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Gündem - - Editör: Armoni BAYAR

Ulaştırma Bakanı, Yeni Havalimanı'na taşınma sürecini açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Atatürk Havalimanı'nın taşınmasına yönelik açıklama yaptı.

Turhan, "Planlanan taşınma süreci  5 Nisan'da gece saat 03.00'da başlayacak. 6 Nisan gecesi saat 23.59'da tamamlanacaktır. Taşınma süreci toplam 45 saat sürecektir" dedi. 

Taşınma süreciyle ilgili yaptığı açıklamada  Turhan,şöyle konuştu:

 "5-6 Nisan tarihinde gerçekleştireceğimiz taşınma sürecine ilişkin bilgi vermek istiyorum. Planlanan taşınma süreci 5 Nisan'da gece saat 03.00'da başlayacak. 6 Nisan gecesi saat 23.59'da tamamlanacaktır. Taşınma süreci toplam 45 saat sürecektir. Bu süre içerisinde trafiğe kapatacağımız yollarımız ve kapanış süreleri saatleri şu şekilde olacaktır. Atatürk Havalimanı ile Mahmutbey Batı Kavşağı istikameti 5 Nisan 22.00 ile 6 Nisan saat 23.59 arasında 26 saat trafiğe kapatılacaktır. Bunu tekrar etmek istiyorum. Atatürk Havalimanı Yeşilyurt Havuzlu Kavşağı ile Mahmutbey Batı Kavşağı arası 5 Nisan saat 22.00 ila 6 Nisan saat 23.59 arasında 26 saat trafiğe kapatılacaktır. Mahmutbey Batı Kavşağı ile İstanbul Havalimanı İstikameti 5 Nisan saat 22.00 ila 6 Nisan saat 10.00 arası 12 saat trafiğe kapatılacaktır. 3. Koridorumuz İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havalimanı arasındaki Kuzey Marmara Otoyolu ile Basın Ekspres yolu Mahmutbey Batı Kavşağı ile Yeşilköy Havuzlu Kavşağı İstikametinde 6 Nisan gecesi saat 01.00 ila 6 Nisan saat sabah 10.00'a kadar 9 saat trafiğe kapatılacaktır. Yine 4. Güzergâhımız Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de içinde bulunduğu Kuzey Marmara Otoyolu'nun Reşadiye Kavşağı ile Yassıören Kavşağı İstikameti'nde 5 Nisan saat 22.00 ila 6 Nisan saat 10.00 arası gidiş ve geliş yönünde 12 saat trafiğe kapatılacaktır. Bu yoları kullanacak olan sürücülerin alternatif yol güzergâhlarını kullanmalarını önemle rica ediyoruz. İstanbullulara şimdiden anlayışlarına ve işliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum."


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