Ukraynalı baba oğuldan facia!

Ukrayna'da baba oğul, evlerinde ağırladıkları misafirin eski polis olduğunu öğrenince şok oldu. İşledikleri suçlar nedeniyle polislerle arası iyi olmayan baba oğul misafirin kafasını kestikten sonra parçalarından çorba yaptı.

Ukranya'nın Kharkiv şehrinde 41 yaşındaki baba Maksim Kostyukov ve 20 yaşındaki oğlu evlerine gelen polise hayatının şokunu yaşattı. Polisin kafasını kesip öldüren baba oğul ardından da vücudunun bazı parçalarından çorba yapıp içtiler.

Polisi Öldürdüler

Baba, yeni tanışmış olduğu arkadaşı Petrov'u önce evlerine davet etti. Beraber sarhoş bir şekilde eğlendikleri sırada Petrov'un polis olduğu ortaya çıktı. Daha önce işledikleri suçlardan dolayı polisler ile sıkıntılar yaşayan baba oğul adamı öldürdükten sonra parçalarından da çorba yaptılar.