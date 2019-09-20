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Uğurcan Çakır'ın sözleşmesi uzatıldı
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Uğurcan Çakır'ın sözleşmesi uzatıldı

Süper Lig takımlarından Trabzonspor genç kalecisi Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

Süper Lig takımlarından Trabzonspor genç kalecisi Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

Trabzonspor, milli oyuncu Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı. Başarılı kaleci, yılda 3 milyon 500 bin lira ücret kazanacak.

"Şirketimiz ile Uğurcan Çakır arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi aşağıdaki şartlarda tadil edilmiştir. 01.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşme son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir. 2019/20 sezonundan başlamak üzere, sözleşme sonuna kadar, opsiyon sezonu dahil, her bir sezon için 3.500.000. TL garanti ücret ödenecektir."


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