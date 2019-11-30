Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Uğur Akkuş'tan Ebru Şallı'ya 15 milyon dolarlık malikane
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Uğur Akkuş'tan Ebru Şallı'ya 15 milyon dolarlık malikane

İş adamı Uğur Akkuş üç ay önce nikah masasına oturduğu eski manken Ebru Şallı'ya Hollywood'un gözde mekanı Beverly Hills'ten 15 milyon dolarlık malikane satın aldı.

İş adamı Uğur Akkuş üç ay önce nikah masasına oturduğu eski manken Ebru Şallı'ya Hollywood'un gözde mekanı Beverly Hills'ten 15 milyon dolarlık malikane satın aldı.

Eski manken Ebru Şallı ve iş insanı Uğur Akkuş geçtiğimiz eylül ayında 2 yıllık birlikteliklerini nikah masasına taşımışlardı. Çırağan Saray'ında yapılan sade bir nikah töreni ile dünyaevine giren ünlü çiftten Uğur Akkuş, eşini hediyeye boğmaya devam ediyor. Akkuş son olarak ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles'ın Beverly Hills bölgesinde Ebru Şallı için malikane satın aldı.

İş adamının, açık artırmayla satılan saray yavrusu evi 15 milyon dolara (86 milyon TL) aldığı öğrenildi. Milliyet'in haberine göre,çiftin Beverly Hills'teki aşk yuvalarında; 12 oda, iki havuz, özel bir spor salonu ve tenis kortu bulunuyor. Ünlü çift yoğun iş temposundan vakit buldukça Beverly Hills'e gidecek. Kesenin ağzını sonuna kadar açan Uğur Akkuş bu jestiyle Ebru Şallı'nın ayaklarını yerden kesti. Uğur Akkuş, düğün öncesi Ebru Şallı'ya 200 bin TL'lik tek taş ve evlendikten sonra ise Bebek'teki milyon dolarlık villasının tapusunu hediye etti.

Dünyaca ünlü sanatçıların tercih ettiği bölgeden ev alan Akkuş ve Şallı çifti, Jennifer Lopez, Angelina Jolie ve Madonna gibi birçok isim oturuyor.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Lider Sivasspor doludizgin
Uğur Akkuş'tan Ebru Şallı'ya 15 milyon dolarlık malikane
Meteoroloji'den 3 ile kar uyarısı
Anadolu Efes'te Larkin fırtınası
Aslı Enver sessizliğini bozdu
Arda Turan iddiası
İrem Derici'den itiraf
Fabinho'dan kötü haber
Arsenal'de Unai Emery kovuldu
-
Çok Okunanlar
Malatya festival filmleri ile sinemaya doyacak
Malatya festival filmleri ile sinemaya doyacak
Ryan Babel de sakatlandı
Ryan Babel de sakatlandı
Turabi'nin günlük harçlığı 30 TL
Turabi'nin günlük harçlığı 30 TL
Büşra Nur Çalar'ın bebek mevlidi olay oldu
Büşra Nur Çalar'ın bebek mevlidi olay oldu
Çağlar Söyüncü Manchester City'nin radarında
Çağlar Söyüncü Manchester City'nin radarında
Euro 2020'de muhtemel rakiplerimiz
Euro 2020'de muhtemel rakiplerimiz
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Lider Sivasspor doludizgin
Lider Sivasspor doludizgin
Uğur Akkuş'tan Ebru Şallı'ya 15 milyon dolarlık malikane
Uğur Akkuş'tan Ebru Şallı'ya 15 milyon dolarlık malikane
Meteoroloji'den 3 ile kar uyarısı
Meteoroloji'den 3 ile kar uyarısı
Anadolu Efes'te Larkin fırtınası
Anadolu Efes'te Larkin fırtınası
Aslı Enver sessizliğini bozdu
Aslı Enver sessizliğini bozdu
Arda Turan iddiası
Arda Turan iddiası
İrem Derici'den itiraf
İrem Derici'den itiraf
Fabinho'dan kötü haber
Fabinho'dan kötü haber
Arsenal'de Unai Emery kovuldu
Arsenal'de Unai Emery kovuldu
Beşiktaş Slovan Bratislava maçında gerginlik
Beşiktaş Slovan Bratislava maçında gerginlik
Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı
Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı
Türk bayrağını öpen yaşlı kadın sosyal medyada
Türk bayrağını öpen yaşlı kadın sosyal medyada

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji