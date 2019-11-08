UEFA kulüp sıralamaları güncellendi

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde bu hafta oynanan maçların ardından ülke puan sıralamasını açıkladı.

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan takımlarımızın puanları güncellendi. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-0 yenilen Galatasaray, sıralamada 2 sıra geriledi. Avrupa Ligi'nde yer alan Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor arasında bu hafta galibiyet alan tek takım ise Başakşehir oldu. Beşiktaş ise Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 maçı da kaybetti.

İşte takımların güncel puanları ve sıralamaları:

171-Trabzonspor: 6.280

93- Başakşehir: 15.500

64- Galatasaray: 22.500

47- Fenerbahçe: 31.500

25- Beşiktaş: 54.000

24- Dynamo Kiev: 54.000

23- Villarreal: 56.000

22- Zenit: 62.000

21- Ajax: 65.500

20- Benfica

19- Napoli: 68.000

18- Lyon: 69.000

17- Porto: 71.000

16- Shakhtar Donetsk: 71.000

15- Roma: 73.000

14- Chelsea: 75.000

13- Dortmund: 76.000

12- Tottenham: 78.000

11- Sevilla: 84.000

10- Manchester United: 85.000

9- Arsenal: 88.000

8- Liverpool: 91.000

7- Paris Saint Germain: 94.000

6- Manchester City: 102.000

5- Juventus: 106.000

4- Bayern Münih: 112.000

3- Atletico Madrid: 114.000

2- Barcelona: 114.000

1- Real Madrid: 126.000