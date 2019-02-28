UEFA'dan Quaresma'ya 3 maç ceza

UEFA'dan Beşiktaş'a kötü bir haber geldi. UEFA tarafından yapılan açıklamada Portekizli oyuncu Quaresma'ya 3 maç ceza verildiği resmen açıklandı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın sahasında İsveç temsilcisi Malmö ile oynadığı ve 1-0 yenildiği karşılaşmada kırmızı kart gören 35 yaşındaki yıldız oyuncu Quaresma'nın 3 maç sahalardan men edildiği belirtildi.

3 Maç Ceza

UEFA, bilerek sarı kart gördüğü gerekçesi ile Real Madridli futbolcu Sergio Ramos'u da 2 maç men cezası ile cezalandırdı. İspanyol ekibinin deplasmanda Hollanda'nın Ajax takımıyla oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında bilerek sarı kart gördüğü için 32 yaşındaki Sergio Ramos, son 16 turu rövanşında ve turu geçmeleri halinde çeyrek final ilk mücadelesinde takımındaki yerini alamayacak.