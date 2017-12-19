Ucuz estetik operasyonlar körlüğe götürüyo

Söz konusu uygulamaları güzellik salonu, kuaför veya kafeler de gerçekleştirenlerin son günlerde daha fazla gün yüzüne çıktığını hatırlatan uzmanlar, bunun cahil cesareti olarak nitelendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu uygulamaların kişiler üzerinde kalıcı hasar bırakabileceğini dile getiren uzmanlar, kozmetik uygulamalar bu işin eğitimini almış dermatolog ve plastik cerrahlar tarafından yapılması gerektiğini vurguluyor.

Hekim dışı en fazla yapılan işlemlerin botoks ve dolgu uygulamaları olduğunun altını çizen uzmanlar, fiyatı ucuz diye yaptırılan bu uygulamaların insan fizyolojisiyle bağdaşmayan maddeleri kişilerin dudaklarına, yanaklarına zerk etmeleriyle sonuçlandığını ve Botulinum Toksin A uyguluyorum deyip başka maddeler uyguluyorlar ya da miktarını az verebildiklerini savunuyor. Söz konusu işlemlerin ucuz olmasının nedeninin bu olduğunu paylaşan uzmanlar, çok geniş bir alan olan dermatolojinin bir ayağı olan kozmetik dermatolojinin önemli bir uzmanlık alanı olduğuna dikkat çekiyor.

Oysaki bu tamamen yanlış uygulamanın sonucudur. Doğru uygulama yapıldığı takdirde hastada sadece bir gençleşme ve güzelleşme meydana gelecek ve doğalın dışında bir görüntü oluşmayacaktır. Eğer siz hangi aksın, hangi hareketi yaptırdığını bilirseniz o enjekte ettiğiniz dolgunun derinin hangi katmanına gideceğini bilirseniz doğallıktan sapmadan çok hoş bir görüntüyü yakalayabilirsiniz