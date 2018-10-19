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Ucuz diye aldığı köpek yavrusu sıçan çıktı
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Dünya - - Editör: Sefa Koçak

Ucuz diye aldığı köpek yavrusu sıçan çıktı

Çin'de yalnızlıktan sıkılan bir kişi pet shoptan yavru köpek satın aldı. Bir süre sonra yavrunun tüylerinin uzamadığını fark eden şahıs, hayvanın fotoğrafını internette paylaşıp bilgi istedi.

Çin'de bir kişi çok ucuza aldığı 'köpek yavrusunun' aslında köpek olmadığını öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Yalnız olduğu için pet shoptan köpek yavrusu satın alan bir kişi, yavrudaki farklılıktan şüphelendi. Diğer köpekler gibi etrafta koşuşturmayan bu yavrunun tüylerinin de uzamaması sahibini endişelendirdi.

Çin'de kimliği açıklanmayan ve yalnızlıktan kustarip bir kişi yerel bir satıcıdan çok ucuz fiyata siyah yavru bir köpek satın aldı. Ancak söz konusu kişi zaman geçtikçe köpeğin tüylerinin uzamadığını ve etrafta koşturmadığını fark eti, bunun üzerine hayvanın fotoğrafını sosyal medyada paylaştı ve cinsini öğrenmek için yardım istedi.

 

kopek

Sonunda hayvanın aslında bir köpek olmadığı, Doğu Asya'da yaşayan ve çoğunlukla bambu ve diğer bitkilerle beslenen bir bambu sıçanı olduğu ortaya çıktı.

Sıçana nasıl bakacağını bilemeyen adam, onu hayvanlarla ilgilenen uzmanlara vermeye karar verdi.


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