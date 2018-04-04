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Üçlü zirve’den bölgesel işbirliği açıklaması geldi
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Üçlü zirve’den bölgesel işbirliği açıklaması geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Ankara’da yapılan Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesi sona erdi. Putin, Erdoğan ve Ruhani’nin 1 saat 40 dakika süren görüşmesinden ilk açıklamalar İran’dan geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da yapılan Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesi sona erdi. Putin, Erdoğan ve Ruhani'nin 1 saat 40 dakika süren görüşmesinden ilk açıklamalar İran'dan geldi.

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ERDOĞAN'DAN HASTANE VE KONUT TEKLİFİ

Reuters'in İran Devlet Televizyonu'na dayandırdığı haberde İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin, “Afrin'in kontrolünün Suriye ordusuna verilmesi gerek” dediği ifade edildi. Basın toplantısında Erdoğan'ın liderlere yaptığı hastane ve konut teklifi gündem oldu.

SURİYE'DE NORMALLEŞME SÜRECİ

Sarayda yapılan zirvede liderler, 1 saat 40 dakika boyunca Suriye'de ateşkesin sağlanması, Astana ve Soci'de alınan kararların sahaya nasıl yansıdığı, sivil ölümlerin önüne geçilmesi, insani yardımlar normalleşme sürecinin başlaması ve Türkiye'nin Suriye bağlamında terörle mücadelesi konularını görüştü.

KRİTİK ZİRVEDEN İLK MESAJLAR

Zirve sona ererken, liderlerin ortak basın toplantısı için gazetecilerin karşısına çıkması bekleniyor. Toplantının ardından Reuters haber ajansı, İran medyasına dayandırdığı haberde Ankara'daki kritik zirveyle ilgili ilk açıklamaların geldiğini duyurdu.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ 

Reuters'in haberinde Ruhani'nin Putin ve Erdoğan'a Afrin'in durumuyla ilgili açılamalarda bulunduğu belirtildi. Reuters'ın İran Devlet Televizyonu'na dayandırdığı haberde, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Afrin'deki gelişmeler Suriye'nin toprak bütünlüğüne zarar verilmediği sürece faydalı olur. Bu bölgelerin kontrolü Suriye ordusuna verilmeli” dediği aktarıldı.

ÇATIŞMASIZLIK BÖLGESİ VE SİVİLLER

Ankara'daki kritik zirvenin ardından ortak açıklamanın İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin resmi internet sitesinden paylaşıldığı aktarıldı. Türkiye, İran ve Rusya liderleri Suriye'de sahada ‘Sükünetin sağlanması için ve çatışmasızlık bölgelerindeki sivillerin korunması için çabalarını arttırmaya kararlı olduklarını belirtti.


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