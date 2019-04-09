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Uçan fil Dumbo sinemalara hareket getirdi
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Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Uçan fil Dumbo sinemalara hareket getirdi

Çocukların kalbini fetheden uçan fil Dumbo, Sinema salonlarına özel bir hareket getirdi. Sirk'de doğan bu olağanüstü fil Disney kahramanlarıyla yarışır bir hale geldi.

Çocukların kalbini fetheden uçan fil Dumbo, Sinema salonlarına özel bir hareket getirdi. Sirk'de doğan bu olağanüstü fil Disney kahramanlarıyla yarışır bir hale geldi.

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Dunbo
Oyuncular: Colin Farreli, Michael Keaton, Danny Devito, Eva Green, Alan Arkin, Finley Hobbins, Nico Parker
Yönetmen: Tim Burton
Yapımcılar: Justin Springer, Ehren Kruger, Katterli Frauenfelder, Derek Frey
Senaryo: Ehren Kruger
İdari Yapımcı: Nigel Gostelow

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YÖNETMEN TİM BURTON

Disney ve vizyone yönetmen Tim Burton, farklılıkların hoş karşılandığı, ailenin önemsendiği ve hayallerin gerçekleştiği sevilen klasik Dumbo'yu, yepyeni bir canlı aksiyon macera olarak sunuyor. Sirkin sahibi Max Medici (Danny DeVito), eski yıldız Holt Farrier (Coin Farrelly) ve çocukları Milly (Nico Parker) ve Joe'yu (Finley Hobbins).

BÜYÜK KULAKLI SEVİMLİ FİL

Çok büyük kulakları yüzünden sirkte alay konusu olan yavru bir filin bakımı için işe alır. Ancak, Dumbo'nun uçabildiğini farketmeleriyle yeni ve büyük eğlence merkezi Dreamland için hayvanları toplayan girişimci V.A. Vandevere'nin (Michael Keaton) ilgisini çeken sirk muhteşem bir dönüşüm yaşar. Dumbo, büyüleyici sirk sanatçısı Colette Marchant (Eva Green) ile yeni maceralara doğru kanatlanır, ta ki Holts, Dreamland'ın bu parlak görüntüsünün altında karanlık sırlar yattığını öğrenene dek.

 


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