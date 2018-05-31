Uber taksi uygulamasına İBB'den veto!..

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'da son günlerde kamuoyunun dikkatini çeken uber taksi uygulamasına İstanbul için son noktayı koydu. Turizm belgesi alıp Uber taşımacılık yapanların belgeleri iptal edilecek dedi.

UBER UYGULAMASINA İZİN YOK

Taksiciler ve Uber taşımacılar arasında sokak kavgalarına varan tartışmalara artık yetkiler dur dedi. Kafa karıştıran mevzuatları bir kenara iten ve Uber taşımacılığın haksız rekabete dönüştüğünü ifade eden yetkililer, Uber taksi uygulamasının yasaklandığını ve tespit edilen sürücülere ağır cezalar yazılıp, trafikten men edileceğini açıkladı.

TURİZM BELGESİYLE YAPILAMAYACAK

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, “ İBB olarak verdiğimiz turizm işletme belgesiyle ilgili onun dışında herhangi bir işlem yapılmaması, şayet tespit edilirse, o belgelerin 2 yıl süreyle iptal edilmesi sonucunda kararımız çıkacak. Bizim turizm belgesi alıp Uber taşımacılık yapanların belgeleri iptal edilecek” dedi.

BELEDİYENİN GÜNDEMİNDE

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Bağcılar'da yapımı tamamlanan hizmetlerin toplu açılış ve yapımına başlanacak olan hizmetlerin toplu temel atma törenine katıldı. Programda basın mensuplarını sorularını cevaplayan İBB Başkanı Uysal, Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü UKOME toplantısında Uber konusunun görüşüldüğünü söyledi.

TESPİT EDİLİRSE BELGELER İPTAL EDİLECEK

Uber'le ilgili konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Belgelerin 2 yıl süreyle iptal edilmesini konuşuyoruz. Ulaşım Koordinasyon Merkezimizin toplantısı var. Toplantı da yine hükümetimizin aldığı karar çerçevesinde, bizimde İBB olarak verdiğimiz turizm işletme belgesiyle ilgili onunu dışında herhangi bir işlem yapılmaması, şayet tespit edilirse, o belgelerin 2 yıl süreyle iptal edilmesi sonucunda kararımız çıkacak. Çıktığı zaman yine tekrar görüşeceğiz. O belgeler iptal edilecek dedi.