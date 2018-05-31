Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Uber taksi uygulamasına İBB'den veto!..
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Uber taksi uygulamasına İBB'den veto!..

İBB Başkanı Mevlüt Uysal’da son günlerde kamuoyunun dikkatini çeken uber taksi uygulamasına İstanbul için son noktayı koydu. Turizm belgesi alıp Uber taşımacılık yapanların belgeleri iptal edilecek dedi.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'da son günlerde kamuoyunun dikkatini çeken uber taksi uygulamasına İstanbul için son noktayı koydu. Turizm belgesi alıp Uber taşımacılık yapanların belgeleri iptal edilecek dedi.

UBER UYGULAMASINA İZİN YOK

Taksiciler ve Uber taşımacılar arasında sokak kavgalarına varan tartışmalara artık yetkiler dur dedi. Kafa karıştıran mevzuatları bir kenara iten ve Uber taşımacılığın haksız rekabete dönüştüğünü ifade eden yetkililer, Uber taksi uygulamasının yasaklandığını ve tespit edilen sürücülere ağır cezalar yazılıp, trafikten men edileceğini açıkladı.

TURİZM BELGESİYLE YAPILAMAYACAK

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, “ İBB olarak verdiğimiz turizm işletme belgesiyle ilgili onun dışında herhangi bir işlem yapılmaması, şayet tespit edilirse, o belgelerin 2 yıl süreyle iptal edilmesi sonucunda kararımız çıkacak. Bizim turizm belgesi alıp Uber taşımacılık yapanların belgeleri iptal edilecek” dedi.

BELEDİYENİN GÜNDEMİNDE

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Bağcılar'da yapımı tamamlanan hizmetlerin toplu açılış ve yapımına başlanacak olan hizmetlerin toplu temel atma törenine katıldı. Programda basın mensuplarını sorularını cevaplayan İBB Başkanı Uysal, Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü UKOME toplantısında Uber konusunun görüşüldüğünü söyledi.

TESPİT EDİLİRSE BELGELER İPTAL EDİLECEK

Uber'le ilgili konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Belgelerin 2 yıl süreyle iptal edilmesini konuşuyoruz. Ulaşım Koordinasyon Merkezimizin toplantısı var. Toplantı da yine hükümetimizin aldığı karar çerçevesinde, bizimde İBB olarak verdiğimiz turizm işletme belgesiyle ilgili onunu dışında herhangi bir işlem yapılmaması, şayet tespit edilirse, o belgelerin 2 yıl süreyle iptal edilmesi sonucunda kararımız çıkacak. Çıktığı zaman yine tekrar görüşeceğiz. O belgeler iptal edilecek dedi.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Jurassic World Fallen Kingdom - Yıkılmış Krallık için eleştiri ve yorumlar
Dead Cells Türkçe oldu! Yama nasıl indirilir?
Thor'u canlandıran Chris Hemsworth, Avengers 4'ü anlattı!
Total War : Three Kingdoms'ın çıkış tarihi ertelendi!
Telltale Games The Walking Dead final sezonu çıkış tarihi ne zaman? Oynanış videosu!
Battlefield V - 5 için eklenen bütün yenilikler ve değişiklikler
Transformers Bumblebee fragmanı yayınlandı - Hemen izle
WhatsApp hangi telefonlardan desteğini kesiyor
Başbakan Binali Yıldırım bedelli askerlik için kesin konuştu - Seçimden sonra bedelli çıkacak mı?
-
Çok Okunanlar
Saadet Partililer ölümden döndü
Saadet Partililer ölümden döndü
Yemen'de Türk gemisine roketle saldırdılar
Yemen'de Türk gemisine roketle saldırdılar
Polonya'dan ithal edilen kırmızı ette deli dana hastalığı çıktı (Deli dana hastalığı nedir?)
Polonya'dan ithal edilen kırmızı ette deli dana hastalığı çıktı (Deli dana hastalığı nedir?)
Suriye’de 4 Rus askeri öldürüldü
Suriye’de 4 Rus askeri öldürüldü
Viranşehir'de husumetli aileler çatıştı 3 ölü 3 yaralı
Viranşehir'de husumetli aileler çatıştı 3 ölü 3 yaralı
F-35 uçakların teslimatını İsrail engelliyormuş
F-35 uçakların teslimatını İsrail engelliyormuş
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
Jurassic World Fallen Kingdom - Yıkılmış Krallık için eleştiri ve yorumlar
Jurassic World Fallen Kingdom - Yıkılmış Krallık için eleştiri ve yorumlar
Dead Cells Türkçe oldu! Yama nasıl indirilir?
Dead Cells Türkçe oldu! Yama nasıl indirilir?
Thor'u canlandıran Chris Hemsworth, Avengers 4'ü anlattı!
Thor'u canlandıran Chris Hemsworth, Avengers 4'ü anlattı!
Total War : Three Kingdoms'ın çıkış tarihi ertelendi!
Total War : Three Kingdoms'ın çıkış tarihi ertelendi!
Telltale Games The Walking Dead final sezonu çıkış tarihi ne zaman? Oynanış videosu!
Telltale Games The Walking Dead final sezonu çıkış tarihi ne zaman? Oynanış videosu!
Battlefield V - 5 için eklenen bütün yenilikler ve değişiklikler
Battlefield V - 5 için eklenen bütün yenilikler ve değişiklikler
Transformers Bumblebee fragmanı yayınlandı - Hemen izle
Transformers Bumblebee fragmanı yayınlandı - Hemen izle
WhatsApp hangi telefonlardan desteğini kesiyor
WhatsApp hangi telefonlardan desteğini kesiyor
Başbakan Binali Yıldırım bedelli askerlik için kesin konuştu - Seçimden sonra bedelli çıkacak mı?
Başbakan Binali Yıldırım bedelli askerlik için kesin konuştu - Seçimden sonra bedelli çıkacak mı?
İOS 12 tanıtıldı! Yeni özellikleri neler - Hangi İPhone'lara gelecek?
İOS 12 tanıtıldı! Yeni özellikleri neler - Hangi İPhone'lara gelecek?
Red Dead Redemption 2 ön siparişe açıldı! Türkiye fiyatı el yakıyor
Red Dead Redemption 2 ön siparişe açıldı! Türkiye fiyatı el yakıyor
PlayStation Plus Haziran 2018 oyunları indirilmeye sunuldu
PlayStation Plus Haziran 2018 oyunları indirilmeye sunuldu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık