TV8 binasında korkutan yangın!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'in binasında yangın çıktı. Yangının jeneratörlerin bulunduğu alanda başladığı iddia edildi.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 binasında yangın çıktığı ifade edildi. Jeneratörlerin bulunduğu alanda çıktığı iddia edilen yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Acun Ilıcalı konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Saat 14.30 sıralarında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalından yükselen dumanlar büyük bir panik yaşanmasına neden oldu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sonucu, binada büyük çaplı hasar meydana geldiği belirtildi. Yangında elektrik tesisatının zarar görmesi nedeni ile TV8'de yayın akışının bir süre durduğu kaydedildi.