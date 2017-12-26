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Tuzla'daki kimyasal atık olayında 4 kamyon yakalandı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Tuzla'daki kimyasal atık olayında 4 kamyon yakalandı

Tuzla'da önceki gece çevre sakinlerini rahatsız eden kötü kokunun kimyasal atık olduğu ortaya çıkarken, olayla ilgili 4 kamyon yakalandı.

İstanbul Tuzla'da önceki gün çevre sakinlerini hastanelik eden kötü kokunun nedeni belli oldu. Ertesi sabah aydınlanan olay hakkında açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kötü kokunun çevreye kanunsuz yollarla bırakılan kimyasal atığın neden olduğunu doğrularken, kimyasal atığı taşıdığı tahmin edilen 4 kamyon yakalandı.

Tuzla'da 100'e yakın vatandaşı hastanelik eden kötü kokunun kimyasal atık olduğunun ortaya çıkması üzerine çalışma başlatan ekipler, kimyasal maddeyi yasa dışı yollardan çevreye bırakan 4 kamyonu tespit etti.

Kimyasal maddenin yasa dışı yollardan bırakıldığı alanı güvenlik çemberine alan ekipler, kötü koku yayan alan bariyerlerle kapattı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da 4 mahalleyi etkisi altına alan ve çok sayıda kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan kokuyla ilgili "kasten yaralama" ve "çevrenin kasten kirletilmesi" suçlarından soruşturma başlattı.

Kokunun mahallelere 2 kilometre uzaklıkta bulunan kanalizasyona bir vidanjör tarafından boşaltılan kimyasal atık sonucu meydana geldiği öğrenildi.

 


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