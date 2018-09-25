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Tuzla'da annesinden şiddet gören kız çocuğu koruma altına alındı
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Tuzla'da annesinden şiddet gören kız çocuğu koruma altına alındı

Tuzla'da sokak ortasında annesinden şiddet gören minik kız Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın devreye girmesiyle koruma altına alındı.

İstanbul Tuzla'da kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Görüntülerde annesinden şiddet gören küçük bir kız çocuğunun acınası hali Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Yetkililer anneyi gözaltına alırken minik kız çocuğunu da koruma altına aldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında acı gerçek ortaya çıktı. Emniyette ifadesi alınan annenin psikolojik sorunları olduğu öğrenilirken, anne kızın yaşadığı evin ise çöp ev olduğu anlaşıldı. Evde inceleme yapan görevliler ve haberciler anne ile kızının içler acısı evlerine şahit oldu.

ÇÖP EVDE İÇLER ACISI YAŞAM MÜCADELESİ

Şiddet gören minik kız çocuğunun annesiyle birlikte yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı. Adeta bir çöp evi andıran dairenin duvarlarında çeşitli yazılar olduğu görüldü. İçler acısı haldeki evde çöplerin biriktiği, tuvalet ve banyonun da pislik içerisinde olduğu görüldü.


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