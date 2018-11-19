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TÜYAP Kitap Fuarı'nı yarım milyondan fazla kişi ziyaret etti
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Yaşam - - Editör: Ali Özgün ÖZ

TÜYAP Kitap Fuarı'nı yarım milyondan fazla kişi ziyaret etti

Bu yıl 37. kez düzenlenen TÜYAP Kitap Fuarı sona erdi. Yine binlerce vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği fuara bu yıl yarım milyondan fazla ziyaretçi geldi.

Kitapseverlerin sabırsızlıkla beklediği TÜYAP Kitap Fuarı, bu yıl 37. kez kapılarını açtı. Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği fuar bu yıl, geçtiğimiz yıla göre ziyaretçi sayısını katladı. Beylikdüzü'ndeki fuar alanında özellikle hafta sonu adım atacak yer kalmazken bu yıl gelen ziyaretçi sayısı 611 bin 444 olarak açıklandı. 

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada TÜYAP  ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile düzenlenen 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ve 28. İstanbul Sanat Fuarı'nın dün akşam saat 19.00'da 611 bin 444 kitapsever ve sanatseverin ziyaretiyle sona erdiği bildirildi. Açıklamada, "Fuarlarımızı okullarıyla birlikte ziyaret eden öğrenci sayısı geçtiğimiz yıla oranla %11 artış göstererek 183 bin 755'e ulaştı. Tüm ziyaretçilerimize, imza günleri ve etkinliklerde okurlarıyla buluşan yazarlarımıza, katılımcı yayınevleri, sivil toplum kuruluşları, galeriler, bağımsız gruplar, genç sanatçılar, sanat inisiyatifleri ve özel sergi sahiplerine fuarlarımıza gösterdikleri yoğun ilgi için teşekkür ediyor, önümüzdeki yıl 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ve 29. İstanbul Sanat Fuarı'nda tekrar buluşmayı diliyoruz" ifadelerine yer verildi. 

 


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