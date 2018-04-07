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Tutuklu Yunan askerlerinin yarattığı gerilim büyüyor
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Politika - - Editör: Sefa Koçak

Tutuklu Yunan askerlerinin yarattığı gerilim büyüyor

Mar ayında Türkiye sınırını geçerek tutuklanan 2 Yunan askeri, Türk askeri tarafından yakalanarak cezaevine gönderilirken, iki ülke arasındaki gerilim de yükseliyor.

Biri teğmen diğeri astsubay çavuş olan iki Yunan askeri, Türkiye ile Yunanistan arasında sınır olan Meriç Nehri'nin Türkiye tarafına geçtikten sonra Mehmetçik tarafından gözaltına alınmıştı. Sorgularının ardından "askeri casusluğa teşebbüs" ile suçlanan iki Yunan askeri tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tutuklu Yunan askerlerinin yarattığı gerilim iki ülke arasındaki iplerin iyice gerilmesine neden oluyor. Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos'un son dönemde yatığı açıklamalar Türk makamlar tarafından sert şekilde eleştirilirken, Yunan Bakan'ın özellikle iki askeri kastederek kullandığı "Gider onları alırız" ifadeleri Türkiye'de büyük yankı uyandırdı.

Türkiye adına ilk yanıtı AB Bakanı Ömer Çelik verdi. Çelik, Yunan Bakan'ın açıklamalarını akıl dışı olarak nitelendirirken, Kammenos'un kendi ülkesinde de eleştirildiğini söyledi.

ÇİPRAS TÜRKİYE'Yİ ŞANTAJCILIKLA SUÇLADI

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Documento gazetesine gönderdiği açıklamada Türkiye'ye iki askeri serbest bırakması çağrısını yineledi.

Çipras, "İnsan hayatı ve insan özgürlüğü, güç mücadelesinin piyonu ve şantaj aracı değildir ve olmamalıdır" dedi.

Türkiye ile Yunanistan'ın kara sınırını oluşturan Meriç Nehri'ndeki Karaağaç bölgesinde devriye gezen iki Yunan askeri, Türk tarafında geçtikten sonra yakalanmıştı.

Birinin teğmen, diğerinin de astsubay çavuş olduğu belirtilen askerler, ifadelerinde sınırı yanlışlıkla geçtiklerini söylemişti. Ancak iki asker, Mart ayında "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmıştı.

Yunanistan askerlerin serbest bırakılmasını defalarca talep ederken, zaman zaman tepkilerin düzeyi de sertleşti.

Milliyetçi söylemleriyle tanınan Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kullandığı ifadeler Yunanistan'da da büyük tepki toplamıştı.

 BOZDAĞ: BAZI KİFAYETSİZ SİYASİLER İLİŞKİLERİ BOZMAYA UĞRAŞIYOR

Türkiye'de de Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Twitter'dan attığı mesajlarla Yunanistan'a tepki gösterdi.

Bozdağ, "Türkiye, Yunanistan ile ilişkilerini geliştirmek ve güçlendirmek için pek çok olumlu adım attı. Bu gerçeğe rağmen maalesef Yunanistan'daki bazı kifayetsiz siyasiler, Türkiye Yunanistan ilişkilerini bozmak için uğraşıyor" dedi.

Bozdağ ayrıca, Yunanistan'da bazı bakanların Türkiye hakkında "haksız ve provakatif açıklamalar" yaptığını ve bunların Yunanistan'ın yararına olmadığını da ifade etti.
İki askerin tutuklanmasının yanı sıra Yunanistan'ın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından bu ülkeye kaçan sekiz askeri Türkiye'nin talebine rağmen iade etmemesi ve Akdeniz'deki doğalgaz arama çalışmaları da iki ülke arasında son dönemde sıkıntı yaratan diğer konular.
 

 


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