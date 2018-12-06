Türkiye'yi en çok Rus turistler sevdi

Ekonomik kriz'in gittikçe tırmandığı ülkemizde turizm sektörüde ciddi sıkıntılar içine girdi. Türkiye'ye gelen turist sayısında bu yıl geçmiş yıllara yeniden dönüş yaşandığı açıklanırken tatil için en çok Rusya'dan turist geldiği kaydedildi.

RUSYA'DAN 4 MİLYON 715 BİN TURİST

Türkiye'nin en büyük istihdam kaynağının yine turizm sektöründe olduğu biliniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkemize geçen yıl en çok turistin Rusya'dan geldiği tespit edildi. Böylelikle, Rusya'dan 4 milyon 715 bin 438 kişinin ülkemize giriş yaptığı belirlendi. Rusya Cumhuriyetin'den sonra en çok turistin Almanya'dan geldi.

AVRUPA'LI TURİST AZALDI

Bu ülkeden ülkemize gelen turist sayısı ise 3 milyon 584 bin 653 kişi olduğu açıklandı. Geçtiğimiz sene ülkemize 1 milyondan fazla turist yollayan diğeğr ülkeler ise; Gürcüstan, Bulgaristan, İngiltere ve Ukrayna olarak kayıtlara geçti. Buna karşın ülkemize en az turistin 2 bin 455 kişi ile İzlanda'dan gelmesi dikkat çekti.