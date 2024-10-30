Türkiye Enerji Üretiminde 2025 İçin Büyük Hedefler Koyuyor

Türkiye, enerji alanında dışa bağımlılığı azaltma hedefine hızla ilerliyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan 2025 yılı programına göre, petrol ve doğal gazda yerli üretimi artırmak amacıyla geniş kapsamlı sondaj çalışmaları yürütülecek. Hedef, 270 kuyuda sondaj yaparak günlük petrol üretimini 172 bin varile, yıllık doğal gaz üretimini ise 3 milyar metreküpe yükseltmek. Bu adımlar, Türkiye’nin enerji sektöründe bağımsızlığını güçlendirmek ve yerli kaynaklardan maksimum fayda sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek.

2025 yılına kadar yapılması planlanan bu sondaj çalışmaları, Türkiye’nin mevcut üretim kapasitesini önemli ölçüde artırmayı amaçlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji üretiminde büyük hedeflere sahip olduklarını ve yerli kaynakların kullanımıyla Türkiye’nin enerji güvenliğini sağlamaya yönelik projelere öncelik verdiklerini belirtti.

Gabar Bölgesi: Türkiye’nin Petrol Üretiminde Yeni Merkezi

Son yıllarda gerçekleştirilen keşiflerle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki Gabar, Türkiye'nin petrol üretiminde öne çıkan bölgelerden biri haline geldi. Özellikle Şehit Esma Çevik, Şehit Teğmen Akdeniz ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında yapılan araştırmalar, Gabar’daki petrol rezervlerini büyük ölçüde artırdı. Bu sahalarda 2021’den itibaren yapılan sondajlarla toplam rezerv miktarı 867 milyon varile ulaştı. Gabar bölgesinde şu an 50 üretim kuyusu aktif olarak çalışıyor ve günlük 48 bin 100 varillik petrol üretiliyor. Türkiye genelinde ise günlük petrol üretimi yaklaşık 110 bin varil seviyesinde.

Gabar bölgesindeki bu artış, Türkiye’nin enerji üretim kapasitesini ciddi anlamda desteklerken, yerli petrol üretiminin dışa bağımlılığı azaltmadaki rolünü güçlendiriyor. Bölgedeki rezervlerin potansiyelini ortaya çıkarmak için yeni kuyular açılması planlanırken, bu bölgenin ülke ekonomisine büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Doğal Gazda 3 Milyar Metreküp Hedefi

Petrolün yanı sıra doğal gaz üretimi de 2025 hedefleri arasında önemli bir yer tutuyor. 2023 yılında doğal gaz üretiminde yüzde 109’luk artış sağlanarak 852 milyon metreküp üretim gerçekleştirildi. Bu ivmenin devam ettirilmesi ve 2025 yılına kadar 3 milyar metreküplük bir üretim kapasitesine ulaşılması amaçlanıyor. Yükselen bu üretim kapasitesiyle, Türkiye’nin iç doğal gaz ihtiyacının karşılanma oranının artırılması ve enerji ithalatının azaltılması hedefleniyor.

Yurt içi doğal gaz üretiminin artırılmasıyla ilgili olarak yapılan açıklamalarda, yerli kaynak kullanımının ülkenin ekonomik sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığı vurgulanıyor. Enerji Bakanlığı, bu üretim artışını sürdürülebilir kılmak adına deniz ve kara sahalarında yeni sondaj ve sismik araştırmalar yaparak enerji kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirmeyi planlıyor.

Yerli ve Milli Enerji Üretimi İçin Yeni Sondajlar

Cumhurbaşkanlığı 2025 programında, hem kara hem de deniz sahalarında yürütülecek sondaj çalışmalarına ağırlık verileceği belirtildi. Bu doğrultuda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açık deniz sahaları da dâhil edilerek toplamda 270 kuyuda sondaj yapılacak. Bu yeni kuyular, Türkiye’nin enerji bağımsızlığını güçlendirme yolunda kritik bir role sahip olacak. Türkiye’nin deniz ve kara sahalarında toplanacak 21 bin kilometrekarelik üç boyutlu sismik veri sayesinde, potansiyel petrol ve doğal gaz yataklarının bulunması sağlanacak.

Yapılacak sismik araştırmalar, Türkiye’nin enerji stratejisinin en önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Bu verilerle, petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri daha etkin bir şekilde yönlendirilecek. KKTC açıklarında yürütülecek projeler ise hem Türkiye’nin hem de KKTC’nin enerji bağımsızlığı açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Türkiye'nin Enerjide Gelecek Vizyonu

Türkiye, enerji üretiminde uzun vadeli hedeflerle hareket ederek dışa bağımlılığı azaltma yolunda büyük adımlar atıyor. 2025 yılı için konulan bu hedefler doğrultusunda, Türkiye’nin enerji üretim kapasitesinin artırılması, yeni kaynakların keşfi ve mevcut kaynakların verimli kullanımı büyük önem taşıyor. Bu kapsamda yürütülen projelerle, yerli üretim artırılarak ekonomiye katkı sağlanması ve Türkiye’nin enerji güvenliğinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı’nın enerji programı, Türkiye’nin gelecekte enerji alanında dışa bağımlılığını en aza indirgemeyi ve yerli kaynakları en verimli şekilde kullanmayı hedefliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da bu doğrultuda hem teknik kapasitesini artırmaya hem de uzman kadrosunu genişletmeye devam ediyor.