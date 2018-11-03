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Türkiye ve Rusya'nın ezeli komşuluğu film olacak
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Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Türkiye ve Rusya'nın ezeli komşuluğu film olacak

Uluslararası İnsanı İşbirliği Federal Ajanslığı (Rossotrudniçevztvo) Başkanı ve Rus-Türk Toplumsal Forumu Rusya tarafı eş başkanı Eleonora Mitrofanova, Rusya ve Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 320. yıldönümünün kutlanacağı 2021'e kadar iki ülke arasındaki ilişkileri anlatacak ortak filmin yapılabileceğini belirtti.

Uluslararası İnsanı İşbirliği Federal Ajanslığı (Rossotrudniçevztvo) Başkanı ve Rus-Türk Toplumsal Forumu Rusya tarafı eş başkanı Eleonora Mitrofanova, Rusya ve Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 320. yıldönümünün kutlanacağı 2021'e kadar iki ülke arasındaki ilişkileri anlatacak ortak filmin yapılabileceğini belirtti. 

ANTALYA'DA GÜNDEME GELDİ

Antalya'daki 4. Rus-Türk Toplumsal Forumu'nda konuşan Mitrofanova, 20121 yılında Rusyave Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 320. yıldönümü ve Türkiye ile dostluk ve kardeşlik anlaşmasının imzalanmasının 100. yıldönümünün kutlanacağını hatırlattı.

YÜZLERCE YILLIK HİKAYEMİZ VAR

 Türkiye ve Rusyanın yüzyıllar boyu inişli çıkışlı bir ilişkiler bütünü yaşadığını dile getiren Mitrofanova konuşmasını şöyle sürdürdü:" Bu noktada kültür bakanlıklıklarımızla belgesel dizisinin yapılması imkanını görüşmemiz gerektiğini düşünüyorum.

FİLM YADA DİZİ FİLM OLABİLİR

Bir filmin ya da günümüzde popüler hale gelen dizinin de yapılabileceğini düşünüyorum. Konu var, güzel bir konu. Bu yükümlülüğü üzerime alıyorum ve bu konuyu (Rusya Sinemacılar Birliği Başkanı Nikita Mhalkov ve kültür bakanlığımızla görüşeceğime söz veriyorum."

DEVLET ARŞİVLERİ AÇILABİLİR

Mitrofanova ayrıca Rus ve Türk diplomatik ve devlet arşivlerinden oluşan serginin düzenlenebileceğini söyledi.


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