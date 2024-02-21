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Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Babası Şevki Bolat'ın Vefat Etti
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Politika - - Editör: HG Editör

Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Babası Şevki Bolat'ın Vefat Etti

Bakan Ömer Bolat'ın Babası İş Dünyasının Büyük Kaybı Olarak Nitelendiriliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ömer Bolat'ın babası Şevki Bolat, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Türk iş dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Şevki Bolat'ın vefatı, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Şevki Bolat'ın İstanbul'daki hastane süreci boyunca ailesi ve yakın çevresiyle birlikte yoğun bir şekilde dualarla beklediği belirtildi. Ancak yapılan tüm çabalara rağmen yaşlı Bolat'ın sağlık sorunlarına yenik düşmesi, Türkiye'nin iş dünyasında büyük bir boşluk yarattı.

Bolat ailesinin acı günü olarak nitelendirilen bu trajik olay, hem ticaret hem de havacılık sektöründe önemli yere sahip olan Bolat kardeşleri için büyük bir kayıp oldu. Şevki Bolat'ın vefat haberi, iş dünyasında derin bir üzüntü ve başsağlığı mesajlarıyla karşılandı.

Şevki Bolat'ın cenazesi yarın düzenlenecek olan törenle son yolculuğuna uğurlanacak. 22 Şubat tarihinde öğle namazını müteakiben Zeytinburnu Merkez Efendi Camii'nde düzenlenecek olan cenaze törenine, iş dünyasından birçok önemli ismin katılması bekleniyor. Türkiye'nin dört bir yanından iş dünyasının önde gelen temsilcileri, Şevki Bolat'a son görevlerini yerine getirmek üzere İstanbul'a akın edecek.

Bu acı kaybın ardından, Türkiye iş dünyası Şevki Bolat'ı özlemle anacak ve onun izinde ilerleyerek onun mirasını yaşatmaya çalışacak.


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