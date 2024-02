Türkiye'nin Sanat ve Eğlence Dünyasının Değerli İsmi Erkan Özerman'ı Kaybettik

Türkiye'nin tanınmış isimlerinden Erkan Özerman, hayatını kaybetti. Best Model of Turkey Kurucu Başkanı, prodüktör, organizatör ve menajer olarak tanınan Özerman, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu. 86 yaşında hayatını kaybeden Özerman, tedavi gördüğü hastanede son nefesini verdi.

Erkan Özerman, kanserle mücadelesiyle ilgili olarak geçmişte yaptığı açıklamalarda, hastalığını şans eseri öğrendiğini ve "Hayatımın sonunu yaşıyorum" ifadelerini kullanmıştı. 2022 yılında pankreas kanseri tekrar nüksedip karaciğerine yayılan Özerman, bu zorlu süreçte büyük bir mücadele vermişti.

İstanbul'da 1938 yılında doğan Erkan Özerman, eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladıktan sonra Université Paris VIII Sosyoloji Fakültesi ve Paris Siyasal Okulu'nda eğitim aldı. Gazetecilik kariyerine sinema ve tiyatro eleştirmenliği ve magazin yazarlığıyla başlayan Özerman, eğlence sektöründe de önemli bir iz bıraktı. Türkiye'deki gece kulübü ve diskoteklerin kurucusu olan Özerman, aynı zamanda Ankara Radyosu'nda eğlence programları direktörlüğü görevlerinde bulundu.

Erkan Özerman'ın adı, birçok organizasyonun ve derneğin kuruculuğuyla da anılır. 1976'da 1. Uluslararası İstanbul Pop Müzik Festivali Başkanı, 1979'da Fransız - Türk Dostluk Derneği Başkanı, 1989'da Best Model of Turkey ile Best Model of the World Kurucu Başkanı ve 2001'de Sportif Salon Dansları Derneği Kurucu Başkanı olarak görev yaptı. Özerman, sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da etkili bir isim olarak tanındı ve sektöre önemli katkılarda bulundu.

Erkan Özerman'ın vefatı, Türkiye'de ve uluslararası arenada geniş bir yankı uyandırdı. Sanat ve eğlence dünyasının önemli bir figürü olarak hatırlanacak olan Özerman, mirasıyla da uzun süre anılacak ve sektördeki izini koruyacaktır.