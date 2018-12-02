Türkiye'nin 156 bin milyoneri olduğunu biliyor muydunuz?

BDDK verilerine göre ekonomik iniş ve çıkışlara rağmen ülkemizde 156 bin'in üzerinde milyoner var. Eski rakamlara göre ismi cismi bilinmeyen trilyonerlerle dolu zengin piyasamızda son verilere göre lüks tüketimde eğilim her yıl yüzde 10 artış görülüyor.

LÜKS MARKALAR VE ORGANİZYONLAR

Dünyanın en lüks markalarının üye olduğu işbirliği ağı The Luxury Network Türkiye İstanbul ofisini açtı. Wetwork ağı lüks markalar arasında ortaklıklar ve işbirlikleri oluştururken markaları ve ülkeleri birbirine bağlayacak ve yeni ticari ve kültürel köprüler kuracak. Dünya çapında Kuzey Amerika'dan Avrupa'ya Asya'dan Avustralyaya kadar 29 temsilciği bulunan The Luxury Network, Türkiye ofisinin açılmasının ardından İstanbul'da 17-18 Nisan 2019'da 'lüksün Yeni Rotası; İpekyolu ve Bölgesel İşbirlikleri' temasıyla "Uluslararası Lüks Konferansı" gerçekleştirecek.

KREMA ZENGİNLERE TÜRKİYE'NİN KAPISINI ARALAYACAK

Türkiye'nin 1.5 milyar insana ve 20 trilyon dolarlık bir ekonomiye sadece 4 saatlik uçuş mesefesi kadar yakın olduğunu, bu sayede lüksün anavatanı Avrupa ve lüksün yeni yatırımcısı ve alıcısı Ortadoğu arasında tam bir köprü işlevi gördüğünü belirten The Luxury Network Türkiye CEO'su Erdem Akçıl, "Türkiye ofisi tarafından istanbul'a gerçekleştirilecek konferansa, kuruluşun 24 ülkede bulunan global ofisleri vasitası ile: Türkiye'ye moda, mücevher, sanat, yatçılık, turizm ve lüks perakende gibi bir çok sektörden uluslararası önemli düzeyde temsilciler katılacak."

BİZİMDE ZENGİNLERİMİZ AZ DEĞİL

"BDDK verilerine göre Türkiye 156 binin üzerinde milyoner olduğuna" dikkat çekerek, "Global danışmanlık şirketi Deloitte'nin Türkiye'de Lüks Sektörü araştırmasına göre Lüks tüketim yılda ortalama yüzde 10 büyüyor. En büyük payı hazır giyim, aksesuar, mücevher ve saat kategorilerinin aldığı Türkiye lüks sektönünün 2018'DE 7 milyar TL'lik bir büyüklüğe ulaşması bekleniyor" dedi.

TÜRKİYE GÖZDE ÜLKE

Turizm, e-ticaret ve Türk dizilerinin, Türkiye'nin lüks endüstrisinden pay sahibi olması için önemli bir itici güç sağladığını ifade eden grubun global CEO'su Fares Ghattas, Luxury Network İstanbul ofisi ve düzenlenecek Uluslararası Lüks Konferansı sayesinde Türkiye'nin katma değerli ürün ve servisleri ile moda, turizm ve lüks ürünler pazarında sesini daha yüksek duyuracağını vurguladı.