Türkiye Kuzey Irak’tan gelen şehit haberleri ile sarsıldı

TSK'dan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonları esnasında, üç askerin şehit olduğu duyuruldu.

ÜÇ ASKERİMİZ ŞEHİT

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin internet sitesinde yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonları esnasında, üç askerin şehit olduğu duyuruldu.

TSK'DAN KEDERLİ AÇIKLAMA

Yapılan açıklamada;” Bizleri derin bir ac ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine , TSK ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz. Türk Siilahlı Kuvvetleri asıl Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. “ denildi.