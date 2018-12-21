Türkiye Kupası'nın son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu Riva Kamp Eğitim Merkezi'nde yapıldı. Kura çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şefik, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ve kulüp temsilcileri katıldı.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan son 16 turunda ilk mücadeleler 15-16 ve 17 Ocak tarihinde, ikinci maçlar ise 22, 23 ve 24 Ocak'ta oynanacak.

16 Turu kura çekimi sonrasında oluşan eşleşmeler;

Evkur Yeni Malatyaspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor

Ümraniyespor - Fenerbahçe

Kayserispor - Akhisarspor

Boluspor - Galatasaray

Medipol Başakşehir - Hatayspor

Aytemiz Alanyspor - Kasımpaşa

Trabzonspor - Balıkesirspor Baltok

Antalyaspor - Göztepe