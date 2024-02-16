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Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Heyecan Zirvede, Program Belli Oldu
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Spor - - Editör: HG Editör

Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Heyecan Zirvede, Program Belli Oldu

Takımlar, Finale Ulaşma İçin Kıyasıya Mücadele Edecek

Türkiye'nin futbol sahnesinde heyecan dorukta! Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakalarının programı nihayet belirlendi ve futbolseverlerin dört gözle beklediği karşılaşmaların tarihleri netlik kazandı. Bu önemli aşamada, 27, 28 ve 29 Şubat tarihlerinde oynanacak maçlar, heyecanı zirveye taşıyacak.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final aşamasında mücadele edecek takımlar, 27 Şubat Salı, 28 Şubat Çarşamba ve 29 Şubat Perşembe günlerinde sahaya çıkacaklar. Bu kritik aşamada, rekabetin dorukta olması ve final yolunda adımların belirlenmesi bekleniyor.

Çeyrek Final programı şu şekilde:

27 ŞUBAT SALI 20.45
MKE Ankaragücü - Fenerbahçe

28 ŞUBAT ÇARŞAMBA
17.30 Trabzonspor - Başakşehir
20.45 Beşiktaş - Konyaspor

29 ŞUBAT PERŞEMBE
20.45 Galatasaray - Fatih Karagümrük

Futbolseverler, heyecan dolu bu müsabakalar için sabırsızlıkla bekliyor. Hangi takımın finale yükselme şansını elde edeceği merakla beklenirken, sahada yaşanacak mücadelelerin unutulmaz anlara ev sahipliği yapması öngörülüyor. Takım taraftarları, bu kritik maçlarda takımlarını desteklemek için tribünleri dolduracak ve futbol coşkusunu en üst seviyede yaşatacaklar.

Bu zorlu çeyrek final aşamasında hangi takımın finale yükseleceği belirsizliğini korurken, her bir mücadelede sahaya yansıyan rekabet ve tutku, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak gibi görünüyor.


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