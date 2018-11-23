Türkiye kar ve sağanak yağışın etkisi altına giriyor

Yağışlı hava yönünü yeniden Türkiye'ye döndü. Hafta başından bu yana yurdun büyük bölümünde etkili olan soğuk hava, sağanak yağmur ve yer yer kar yağışını beraberinde getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamaya göre Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak yağış ve kar yağışı etkili olacak.

Marmara Bölgesi'nde ise sert rüzgarlar etkili olacak. Türkiye'nin batı kıyıları, kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esecek rüzgarla üşüyecek.

Hava uzmanlarının açıkladığı 5 günlük tahminlere göre hafta sonu güneş yüzünü gösterecek. Yeni haftayla birlikte yurdun batısı sağanak yağışın etkisi altına girecek.

HAFTA SONU GÜNEŞİN TADINI ÇIKARIN

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı çok bulutlu; Marmara'nın doğusu, Akdeniz (Isparta ile Antalya'nın batı kesimleri dışında), Doğu ve Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Denizli, Konya, Karaman, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile güneydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genelliklekuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta, Marmara ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONU HAVA AÇIK

10 gün boyunca kışı yaşayan Türkiye'yi hafta sonu açık ve yer yer güneşli bir hava bekliyor. Uzmanlar, özellikle Doğu ve İç Anadolu bölgelerinde güneşli havaya aldanılmaması gerektiği konusunda da vatandaşa uyarıda bulundu.