Türkiye İŞİD mağduru çocuklara sahip çıktı

Annne ve babalarının İŞİD'e katılmak için terkettiği 17 sahipsiz çocuk uçakla Türkiye'ye getirildi.

BAĞDATTAN UÇAKLA GETİRİLDİLER

Dış İşleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'daki Salihiye Yetimhanesi'nde bulunan 5'i 3 yaşın altındaki 17 Türk çocuk önceki gece Ankara'ya getirilerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

SOSYAL HİZMETELERE TESLİM EDİLDİ

Terör örgütü İŞİD'e katılan ailelerinden haber anımamayan çocukların Ankara'ya getirilmesine Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nde görevli 5 kişi refakat etti. Çocuklar, Ankara İL Müdür Yardımcısı Osman Doğan'ın başında olduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerine tutanakla teslim edildi. Çocukların genel durumlarının iyi olduğu belirtildi.