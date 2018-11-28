Türkiye ile İngiltere arasında Akın İpek krizi

FETÖ firarisi Akın İpek'in iade taleni İngiltere tarafından reddedildi. Kararı değerlendiren Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "İngiltere'nin Akın İpek'in iade talebini reddetmesi kararı kabul edilemez." dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "İngiltere'den beklentimiz hem uluslararası hukukun ve sözleşmelerin gereği olarak FETÖ mensubu firari teröristlerin iadesini gerçekleştirmesi hem de bu yolla dostluğunu ve müttefikliğini göstermesidir" dedi.

İNGİLTERE'NİN RET KARARI İKİ ÜLKE ARASINDA KRİZE NEDEN OLABİLİR

İngiltere FETÖ firarisi eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek'in Türkiye'ye iadesini reddetti.

Karara Türkiye'den ilk tepki Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den geldi.Gül, "FETÖ mensubu firari Akın İpek, Ali Çelik ve Talip Büyük'ün iadesiyle ilgili talebimizin İngiltere tarafından reddedilmesi kabul edilemez bir karardır" dedi.