Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Türkiye ile İngiltere arasında Akın İpek krizi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Türkiye ile İngiltere arasında Akın İpek krizi

FETÖ bağlantısı nedeniyle hakkında tutuklama kararı bulunan Akın İpek'in İngiltere'den iadesinin reddedilmesi, Türkiye ile İngiltere arasında krize neden oldu.

FETÖ firarisi Akın İpek'in iade taleni İngiltere tarafından reddedildi. Kararı değerlendiren Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "İngiltere'nin Akın İpek'in iade talebini reddetmesi kararı kabul edilemez." dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "İngiltere'den beklentimiz hem uluslararası hukukun ve sözleşmelerin gereği olarak FETÖ mensubu firari teröristlerin iadesini gerçekleştirmesi hem de bu yolla dostluğunu ve müttefikliğini göstermesidir" dedi.

İNGİLTERE'NİN RET KARARI İKİ ÜLKE ARASINDA KRİZE NEDEN OLABİLİR

İngiltere FETÖ firarisi eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek'in Türkiye'ye iadesini reddetti.

Karara Türkiye'den ilk tepki Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den geldi.Gül, "FETÖ mensubu firari Akın İpek, Ali Çelik ve Talip Büyük'ün iadesiyle ilgili talebimizin İngiltere tarafından reddedilmesi kabul edilemez bir karardır" dedi.

 


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Federasyon'un Fatih Terim'e ödeyeceği tazminata hakkaniyet indirimi
Esra-Ceyda Ersoy kardeşlere narkotik operasyonu
Asena Atalay ile Ahmet Hakan aşk mı yaşıyor?
Türkiye ile İngiltere arasında Akın İpek krizi
Rusya gözaltına aldığı Ukraynalı 15 askeri tutukladı
Çeçen lider de Diriliş Ertuğrul hayranıymış
Gebze'de viyadük faciası: 3 işçi öldü 1 işçi yaralandı
Belçika'ya giden Beşiktaş'ta 9 isim İstanbul'da kaldı
Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak
-
Çok Okunanlar
Erdoğan ve Trump telefonda güven tazeledi
Erdoğan ve Trump telefonda güven tazeledi
İnsanlık sınıfta kaldı; Yemen açlıkla pençeleşiyor
İnsanlık sınıfta kaldı; Yemen açlıkla pençeleşiyor
Emniyetten 11 ilde Alaattin Çakıcı operasyonu
Emniyetten 11 ilde Alaattin Çakıcı operasyonu
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Silivri Cezaevi'nde cinsel ilişki rezaleti
Silivri Cezaevi'nde cinsel ilişki rezaleti
Aile okul aidatını ödeyemedi diye 5 yaşındaki çocuğu okuldan attı
Aile okul aidatını ödeyemedi diye 5 yaşındaki çocuğu okuldan attı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Son Haberler
Federasyon'un Fatih Terim'e ödeyeceği tazminata hakkaniyet indirimi
Federasyon'un Fatih Terim'e ödeyeceği tazminata hakkaniyet indirimi
Esra-Ceyda Ersoy kardeşlere narkotik operasyonu
Esra-Ceyda Ersoy kardeşlere narkotik operasyonu
Asena Atalay ile Ahmet Hakan aşk mı yaşıyor?
Asena Atalay ile Ahmet Hakan aşk mı yaşıyor?
Türkiye ile İngiltere arasında Akın İpek krizi
Türkiye ile İngiltere arasında Akın İpek krizi
Rusya gözaltına aldığı Ukraynalı 15 askeri tutukladı
Rusya gözaltına aldığı Ukraynalı 15 askeri tutukladı
Çeçen lider de Diriliş Ertuğrul hayranıymış
Çeçen lider de Diriliş Ertuğrul hayranıymış
Gebze'de viyadük faciası: 3 işçi öldü 1 işçi yaralandı
Gebze'de viyadük faciası: 3 işçi öldü 1 işçi yaralandı
Belçika'ya giden Beşiktaş'ta 9 isim İstanbul'da kaldı
Belçika'ya giden Beşiktaş'ta 9 isim İstanbul'da kaldı
Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak
Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak
Göçen blokun altında kalan işçilerden kötü haber
Göçen blokun altında kalan işçilerden kötü haber
Vali'nin özel kalem müdürüyüm diyerek iş adamını dolandırdı
Vali'nin özel kalem müdürüyüm diyerek iş adamını dolandırdı
Erdoğan: Milyonlarca aç insanın sorumlusu biziz
Erdoğan: Milyonlarca aç insanın sorumlusu biziz

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji