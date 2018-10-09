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Türkiye genelinde KCK operasyonu
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Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

Türkiye genelinde KCK operasyonu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada terör örgütü PKK adına şehirde faaliyet gösteren KCK yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Terör örgütü PKK'nın şehirdeki yapılanmasına yönelik operasyonlarda 90 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada PKK/KCK terör örgütüne yönelik olarak 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleşti.

Operasyonlar kapsamında Diyarbakır'da 80, İstanbul'da 3, Van'da 2, Şırnak, Şanlıurfa, Batman, Mersin ve Mardin'de ise birer kişi olmak üzere 90 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı kitap, örgütsel doküman, dijital materyal ele geçirildiği, operasyonların devam ettiği kaydedildi.

 

 


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