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Türkiye genelinde 27 orman yangını
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Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

Türkiye genelinde 27 orman yangını

Orman Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür, Türkiye genelinde dün orman ve tarım alanlarında 27 yangın çıktığını söyledi.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür, Türkiye genelinde dün orman ve tarım alanlarında 27 yangın çıktığını söyledi.

Dün art arda gelen yangın haberlerinin ardından Orman Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür, açıklama yaptı. Türkiye genelinde dün orman ve tarım alanlarında çıkan 27 yangının Kütahya'daki hariç tamamının kontrol altına alındığını söyledi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunan Özgür, gece vakti gazetecilere yaptığı açıklamada, orman teşkilatının hava ve kara unsurlarının bayram da olsa görevlerinin başında olduğunu belirtti.

Türkiye genelinde dün orman ve zirai tarım alanlarında 27 yangın çıktığını anlatan Özgür, şunları kaydetti:

"Sıcaklıkların yüksek olması ve rüzgarın etkisiyle 15'i ormanlık alanda, 12'si de tarım alanında olmak üzere 27 yangın çıktı. Türkiye çapında ekiplerimiz yangınlara anında müdahale etti. Şu an itibariyle Kütahya'daki yangın hariç tamamı kontrol altında. Kütahya'daki yangının kontrol altına alınabilmesi için de ekiplerimiz aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopterlerimizin de çalışmalara katılmasıyla Kütahya'daki yangını da inşallah söndürmüş olacağız."

Türkiye'deki yangınların çıkış sebeplerinin yüzde 95'inin insan kaynaklı olduğunu vurgulayan Özgür, vatandaşların sıcaklığın yüksek ve nemin düşük olduğu zamanlarda dikkatli olmaları çağrısında bulundu.


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