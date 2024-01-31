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Türkiye Gençliği YKS İçin Start Alıyor
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Eğitim - - Editör: HG Editör

Türkiye Gençliği YKS İçin Start Alıyor

2024 Sınav Tarihleri ve Başvuru Detayları Açıklandı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuruların 8 Haziran'da başlayacağını duyurdu. ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre, sınavın ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran'da gerçekleştirilecek. İkinci aşama olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise 9 Haziran sabah oturumunda düzenlenecek. Aynı gün öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Başvuruların alınmaya başlanacağı tarih olan 8 Haziran'dan itibaren adaylar, 26 Şubat tarihine kadar başvurularını tamamlayabilecekler. Başvurularını elektronik ortamda yapmak isteyen adaylar, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin resmi web sitesi olan "https://ais.osym.gov.tr" adresinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Öğrenciler, sınav süreci hakkında daha fazla detaylı bilgi edinmek için 2024 YKS Kılavuzu'nu inceleyebilirler. Kılavuz, ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebilecek ve adaylara sınavın genel yapısı, başvuru koşulları ve diğer önemli bilgiler konusunda rehberlik edecektir. Bu kılavuz, adayların sınav sürecine hazırlıklı bir şekilde girmelerine yardımcı olacak ve her aşamanın detaylı bir şekilde açıklanmasını içerecektir.

YKS, Türkiye'deki üniversitelere giriş için önemli bir sınavdır ve adayların lise eğitimleri boyunca edindikleri bilgi ve becerileri ölçmeyi amaçlar. Temel Yeterlilik Testi (TYT), genel yetenekleri ölçerken, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) adayların alanlarındaki bilgi ve becerilerini sınamaktadır. Yabancı Dil Testi (YDT) ise öğrencilerin yabancı dildeki iletişim becerilerini değerlendirmektedir.

ÖSYM'nin başvuru süreci için elektronik ortamı kullanması, adaylara kolaylık sağlamak ve başvuruların daha hızlı bir şekilde alınmasını sağlamak amacıyla yapılmış bir adımdır. Adaylar, kılavuzdaki yönergeleri takip ederek başvurularını tamamlayabilir ve sınav sürecine hazırlıklarını planlayabilirler. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından ise sınav tarihi yaklaşacak ve milyonlarca öğrenci, üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşma fırsatı bulacak.


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