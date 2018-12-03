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Türkiye'den Sarı Yelekliler eylemi uyarısı
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Dünya - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Türkiye'den Sarı Yelekliler eylemi uyarısı

Türk Dışişleri Bakanlığı, Fransa'da günlerdir şiddetlenerek devam eden 'Sarı Yelekliler' eylemi sonrası bu ülkede bulunan vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulundu.

Fransa'da akaryakıta yapılan zam sonrası başlayan gösteriler, Cumhurbaşkanı Macron'un politikalarına yönelince Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan uyarı geldi. Bakanlık, gösteriler nedeniyle Fransa'da bulunan ve buraya seyahat edecek vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulundu.

Sarı Yelekliler eylemli olarak bilinen protesto gösterileri özellikle başkent Paris'te şiddetlenerek sürüyor. Geçtiğimiz cumartesi günü Paris'te günlerdir süren eylemlerdeki en sert çatışmalar yaşandı. Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada vatandaşlara gösteri alanlarından uzak durmaları, otoyol ve şehirlerarası yollarda tedbirli davranmaları uyarısında bulundu.

DIŞİŞLERİ, Fransa'daki ekonomik şartları protesto etmek amacıyla ülke genelinde büyüyen protesto gösterileri ve sokak eylemleriyle ilgili Fransa'ya seyahat edecekleri uyardı.

Uyarıda, şu ifadeler yer verildi:

"Fransa'daki ekonomik koşulları protesto etmek amacıyla başlatılan "Sarı Yelekliler" adlı toplumsal hareket, ülke çapındaki sokak eylemlerini sürdürmektedir. Bugüne dek cereyan eden olaylarda, Fransa'nın farklı şehirlerinde, şehirlerarası yolların trafiğe kapatılması, barikatlar oluşturulması, otoyol gişelerinin işgali, son olarak 1 Aralık günü Paris'te şehrin en işlek caddelerinde yürüyüş, barikat kurma, araba yakma ve güvenlik kuvvetleriyle çatışmaya varan eylemler yeniden yaşanmıştır. Üçüncü haftasına giren eylemlerin bugüne kadarki bilançosuna göre 2 kişi hayatını kaybetmiş, 850'den fazla kişi yaralanmıştır. Yaralananlar arasında yaklaşık 150 güvenlik mensubu bulunmaktadır.

17 Kasım'dan bu yana devam eden ve şiddet dozu artmakta olan sokak eylemleri nedeniyle, Fransa'da yaşayan ve anılan ülkeye seyahat edecek vatandaşlarımıza, Paris başta olmak üzere, şehirlerin bilhassa gösteri alanlarından uzak durmaları, güvenliklerini tehlikeye sokacak mekanlarda bulunmamaları önemle tavsiye edilmektedir. Yine mevcut koşullarda, otoyol ve şehirlerarası yollarda yapılan yol kapama eylemlerini dikkate alarak tedbirli davranmaları önerilmektedir.

Vatandaşlarımızın olayların gelişimiyle ilgili yerel basın-yayın kuruluşlarını yakından izlemelerinde ve Fransız makamları ile Bakanlığımız, Paris Büyükelçiliğimiz ve Fransa'daki Başkonsolosluklarımızın yapabilecekleri ilave uyarı ve duyuruları takip etmelerinde fayda bulunmaktadır.

Fransa'da yaşayan veya bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın ihtiyaç halinde aşağıda irtibat bilgileri sunulan Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne başvurmaları mümkündür."


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