Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Türkiye'de ne kadar Suriyeli mülteci var? İçişleri Bakanı Soylu açıkladı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Yaşam - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Türkiye'de ne kadar Suriyeli mülteci var? İçişleri Bakanı Soylu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye'de ne kadar Suriyeli var sorusuna yanıt verdi.

Türkiye'de ne kadar Suriyeli mülteci var? Meclis'te İçişleri Bakanlığı'nın 2019 yılı programını açıklayan Bakan Süleyman Soylu, bu soruya yanıt verdi. İşte İçişleri Bakanlığı'nın resmi verilerine göre Türkiye'deki Suriyeli mülteci sayısı.

İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre çeşitli sebeplerle Türkiye'ye giriş yapmış toplam 4,7 milyon yabancı bulunuyor. 5 milyona yaklaşan yabancıların büyük kısmını ise Suriyeli mülteciler oluşturuyor. İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'de 3 milyon 594 bin Suriyeli mülteci bulunduğunu açıkladı.

TERÖRÜN BELİ KIRILDI

Soylu, "PKK'ya yönelik olarak bu yıl toplam 87 bin 838 operasyon yaptık. Bu operasyonlarda toplam bin 289 teröristi etkisiz hale getirdik. Son 2 yılda kırsalda yapılan operasyonlarımızı yüzde 173 oranında arttırdık. Kurduğumuz saha baskısıyla geçen yıl 965 olan silahlı saldırı eylem sayısı bu yıl 677'ye, mayın ve EYP eylemleri ise 250'den 148'e düşmüştür. Yurt içindeki terörist sayısı da 2016'daki 2 bin 475-2 bin 780 bandından yüzde 69 azalışla bu yıl 755-876 bandına oturmuştur. Örgüte katılım son 30 yılın en düşük seviyesine ulaşmış, 2015'deki 3 bin 881 seviyesinden bu yıl için 95 rakamına düşmüştür." diye konuştu.

KÖŞEYE SIKIŞAN PKK TESLİM OLUYOR

"Önemli bir mücadele aracımız da örgüt mensuplarına yönelik ikna çalışmalarımızdır. 2017 yılında 380, 2018 yılında da şu ana kadar 343 örgüt mensubu teslim olmuştur. Bunların geçen yıl 136'sı, bu yıl da 146'sı aileler ile görüşülerek yapılan ikna çalışmaları neticesinde gerçekleşmiştir." diyen Soylu, "Bu yıl 100 üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiştir. 2018 yılında 308 önemli terör eylemi, henüz hazırlık aşamasındayken engellenmiştir. Bunların 285 tanesi patlayıcı madde, 2 tanesi ise bombalı araç eylemiydi. Bu eylemlerle ilgili hazırlık içinde olan 54 terörist de etkisiz hale getirilmiştir. ifadelerine yer verdi.

SİVİL, ASKER VE POLİS 144 ŞEHİT VERDİK

"Bu yıl iç güvenlik harekatında 141 şehit verdik. Bunların 25 tanesi sivil, 49'u TSK mensubu, 39'u jandarma, 6 tanesi polis, 22 tanesi güvenlik korucusudur."

PKK İLİŞKİLİ BELEDİYELERDE GÖREVDEN ALMALAR

"10 il, 69 ilçe, 22 belde belediye başkanı olmak üzere toplam 101 belediye başkanını görevden aldık. Bunların 94'ü PKK, 7'si FETÖ iltisaklıydı. Aynı şekilde terör örgütü ile iltisakı sabit bulunan 402 muhtar; terör örgütü iltisakı ve kaçakçılık, uyuşturucu ticareti gibi suçlara karıştığı değerlendirilen 635 güvenlik korucusu da görevden uzaklaştırılmıştır."

BEKÇİ ALIMI DEVAM EDECEK

"Halen 11 bin 624 bekçimiz görev başındadır. 7 bin 21 bekçimizin alım süreçleri devam etmekte, 10 bin kadro ise ihdas edilmiştir. Nihai hedefimiz ise 30 bin rakamına ulaşmaktır. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının parmak izi sistemlerini de karşılıklı sorgulamaya açarak 745 olayı aydınlattık."

3 MİLYON 594 BİN SURİYELİ VAR

Suriyelilerle ilgili bilgiler paylaşan Soylu, "Ülkemizde 4,7 milyon yabancı var. Bunların 3 milyon 594 bini Suriyeli. Yapılan sınır ötesi operasyonların da etkisiyle 278 bin 139Suriyeli, Cerablus, Azez, Mane, El Bab, Afrin dahil olmak üzere geridönmüştür" dedi.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Beşiktaş ikna edemezse Babel aslan olacak
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan için rakipler devrede
MEB'den Yavuz Bingöl'den bağlama alınacak iddialarına yanıt
Camide cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen imam serbest
Türkiye'de ne kadar Suriyeli mülteci var? İçişleri Bakanı Soylu açıkladı
Sarhoş sürücünün bagajından çıkanlar polisi şoke etti
Ünlü iş insanına tek kurşun - Ali Rıza Gültekin kimdir nerelidir neden öldürüldü?
İşsizlik oranları geçen yıla göre 0,5 arttı
Muhalefetin istifasını istediği Ali Erbaş'a AK Parti'den destek
-
Çok Okunanlar
Komünist gazosu 'Gaz Voda' Türkiye pazarına girdi
Komünist gazosu 'Gaz Voda' Türkiye pazarına girdi
Korkutan gelişme! Maliyet artınca santralde üretim durdu
Korkutan gelişme! Maliyet artınca santralde üretim durdu
Ahmet Kural'ın Annesinden Sıla'ya İmalı Gönderme
Ahmet Kural'ın Annesinden Sıla'ya İmalı Gönderme
Bedelli askerlik ödemesi en son ne zaman? Bedelli başvuru süresi uzatıldı mı?
Bedelli askerlik ödemesi en son ne zaman? Bedelli başvuru süresi uzatıldı mı?
İşgal ettikleri adalarımıza, Fener Patrikhanesi papaz yolluyor!
İşgal ettikleri adalarımıza, Fener Patrikhanesi papaz yolluyor!
Fenerbahçe 2-0 Anderlecht MAÇ ÖZETİ ve goller izle
Fenerbahçe 2-0 Anderlecht MAÇ ÖZETİ ve goller izle
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Son Haberler
Beşiktaş ikna edemezse Babel aslan olacak
Beşiktaş ikna edemezse Babel aslan olacak
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan için rakipler devrede
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan için rakipler devrede
MEB'den Yavuz Bingöl'den bağlama alınacak iddialarına yanıt
MEB'den Yavuz Bingöl'den bağlama alınacak iddialarına yanıt
Camide cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen imam serbest
Camide cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen imam serbest
Türkiye'de ne kadar Suriyeli mülteci var? İçişleri Bakanı Soylu açıkladı
Türkiye'de ne kadar Suriyeli mülteci var? İçişleri Bakanı Soylu açıkladı
Sarhoş sürücünün bagajından çıkanlar polisi şoke etti
Sarhoş sürücünün bagajından çıkanlar polisi şoke etti
Ünlü iş insanına tek kurşun - Ali Rıza Gültekin kimdir nerelidir neden öldürüldü?
Ünlü iş insanına tek kurşun - Ali Rıza Gültekin kimdir nerelidir neden öldürüldü?
İşsizlik oranları geçen yıla göre 0,5 arttı
İşsizlik oranları geçen yıla göre 0,5 arttı
Muhalefetin istifasını istediği Ali Erbaş'a AK Parti'den destek
Muhalefetin istifasını istediği Ali Erbaş'a AK Parti'den destek
Fatih Terim 9 maç daha kulübede olamayacak
Fatih Terim 9 maç daha kulübede olamayacak
Danıştay'a gönderilen skandal dilekçenin sorumluları görevden alındı
Danıştay'a gönderilen skandal dilekçenin sorumluları görevden alındı
Taksi şoförlerine eğitim belgesi zorunluluğu getiriliyor
Taksi şoförlerine eğitim belgesi zorunluluğu getiriliyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji