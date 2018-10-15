Türkiye'de genç işsizlik oranı yüzde 20

Türkiye'nin en büyük problemlerinden işsizlik rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre temmuz ayı işsizlik oranları geçtiğimiz yılın aynı ayına göre artış gösterdi. Yine çift haneli rakamlarda hesaplanan işsizlik oranı yüzde 10,8 oldu. Bu verilere göre 2017 Temmuz ile 2018 Temmuz arasındaki dönemde 88 bin kişi daha işsiz kalırken, toplam rakam 3 milyon 531 bin olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 88 bin kişi artarak 3 milyon 531 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,1 puan yükselerek yüzde 10,8 oldu.

İŞSİZLİK ORANI ÇİFT HANELİ RAKAMLARDA

İşsizlik oranı temmuzda bir önceki aya göre ise 0,6 puan arttı.

Temmuz ayında tarım dışı işsizlik oranı 0,1 puanlık azalışla yüzde 12,9 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,2 puan gerileyerek yüzde 19,9 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 0,1 puan yükselerek yüzde 11 olarak gerçekleşti.