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Türkiye’de bir ilk; Belediye Meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Türkiye’de bir ilk; Belediye Meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile birlikte görevden uzaklaştırılan meclis üyelerinden Hüseyin Avni Sipahi ilk değerlendirmesini yaptı. Sipahi “ Türkiye’de ilk defa bir meclis üyesi görevinden uzaklaştırılmış oldu. Sebebini bilmiyorum daha karar tebliğ edilmedi” dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile birlikte görevden uzaklaştırılan meclis üyelerinden Hüseyin Avni Sipahi ilk değerlendirmesini yaptı. Sipahi “ Türkiye'de ilk defa bir meclis üyesi görevinden uzaklaştırılmış oldu. Sebebini bilmiyorum daha karar tebliğ edilmedi” dedi.

DAHA ÖNCEDE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Sipahi, 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun TOKİ ayağında gözaltına alınmış daha sonra hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

BAĞIMSIZ ÜYE OLARAK GÖREV YAPIYORDU

 

Sipahi'nin yolsuzluk soruşturmasında şüpheli olması CHP içinde tartışma yaratmış ve Sipahi partisinden istifa etmişti.

Sipahi İBB Meclis üyeliği görevini bağımsız olarak sürdürüyordu. Sipahi, Hazinedar'ın yardımcılığını da yapmıştı.


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