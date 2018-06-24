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Türkiye'de 56 milyon seçmen sandık başına gidiyor
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Türkiye'de 56 milyon seçmen sandık başına gidiyor

Türkiye'de 56 milyonu aşkın seçmen cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için sandık başına gidiyor. Sabah saat 08.00'dan itibaren başlayan oy verme işlemleri akşam saat 17.00'da sona erecek.

Türkiye tarihinin en kritik seçimine gidiyor. Cumhurbaşkanı Yönetim Sistemi'nin yüzde 51'le kabul edilmesinin ardından yeni sistemin ilk seçimi bugün yapılıyor. YSK verilerine göre bugün 56 milyon 322 bin 632 seçmenin sandık başına gitmesi bekleniyor. Günler öncesinden okullarda yapılan hazırlıklar neticesinde seçim sandıkları saat 08.00'dan itibaren seçmenin önüne konuldu. Türkiye'nin dört bir yanında oy verecek olan vatandaşlar saat 17.00'a kadar oylarını verebilecek.

Siyasilerin günler öncesinden yaptığı sukünet çağrısı karşılık bulurken, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun yaşanmamış olması yüzleri güldürüyor.

24 Haziran seçimleriyle ilgili bir diğer dikkat çeken önemli detay ise yeni seçmen sayısı. 24 Haziran seçimlerinde 1 milyon 650 bin 171 seçmen ilk kez sandık başına giderek demokratik hakkını kullanacak.

SANDIK YEMİNİ EDİLDİ

Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci oylama ve 27. dönem milletvekili genel seçimi öncesi sandık başında görevli olan memurlar sandık yemini etti. Saat 08:00 itibariyle oy verme işlemi tüm yurtta başladı. Oy verme işlemi saat 17:00'ye kadar sürecek.

YURTDIŞINDA KATILIM YÜZDE 48.787

Yurtdışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık kuruldu, 13 gün süren oy verme işlemi tamamlandı. Yurtdışında 1 milyon 486 bin 532 kişi oy kullandı ve katılım oranı yüzde 48.78 oldu. Gümrük kapılarında oy kullanma işlemi de bugün 17.00'ye kadar sürecek.

SAAT 17.00'DE SANDIK SIRASINDA OLANLAR OY KULLANABİLECEK

Türkiye genelinde seçmenler, saat 08.00-17.00 saatleri arasında sandık  başına gidecek. Ancak saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek  üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını  kullanacak.

Seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan,  kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle  oy kullanılabilecek.

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının  getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçmen bilgi kağıdı kendisine ulaşmayanlar,  nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nin internet sitesinden  öğrenebilecek. Seçimin ikinci tura kalması halinde seçmen bilgi kağıdı yeniden  gerekli olmayacak.

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya  haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür  cihazlar, oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna  bırakılacak.

Seçmen, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte  bulunduğu iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak.

Önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü  yapılacak.

Yatağa bağımlı hastalar için seyyar sandık uygulaması, bu seçimde ilk  kez hayata geçirilecek. Bu kapsamda, seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için  hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olduğunu beyan eden seçmenlerin  ayağına sandık götürülecek. Yatağa bağımlılık kriteri aranan uygulama kapsamında,  17 bin 258 seçmen bin 303 sandıkta oy kullanacak.

YURT DIŞI OYLARI

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 49 bin 65 seçmenin, 60 ülke  ve 123 temsilcilikte 7 Haziran'da başlayan oy verme işlemi, 19 Haziran'da sona  erdi. Yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında toplam 1 milyon 486 bin  532 seçmen oyunu kullandı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin gümrük  kapılarında oy verme işlemleri, bugün saat 17.00'ye kadar sürecek.

Yurt dışında kullanılan oy pusulaları, uçaklar ve diplomatik  kuryelerle Türkiye'ye getirildi. Ankara'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunda  saklanan oylar, bugün tüm yurtta oy verme işleminin tamamlanmasının ardından  diğer oylarla eş zamanlı açılarak sayılmaya başlanacak.

OY VERME YERLERİ

Kapalı oy verme yerleri, oyların gizliliğini ve seçmenlerin oylarını  tam bir serbestlik içinde vermelerini sağlayacak, dışarıdan içerisinin  gözetlenmesine imkan bırakmayacak şekilde olacak.

Sandıkların, kapalı oy verme yerinin ve sandık kurulunun yerleştiği  yer merkez olmak üzere, 100 metre yarıçaplı alan sandık alanı olacak. Sandık  alanına sandık kurulu başkan ve üyeleriyle oy vermek üzere gelen seçmenler,  siyasi partilerin adayları ve gözlemcileri, bağımsız adaylar ve gözlemcileri  dışında hiç kimse giremeyecek.

Sandık başında görevli partili kurul üyeleri, adaylar ve gözlemciler  (müşahitler), rozet, amblem veya partisini belirtir herhangi bir işaret  taşımayacak.

Sandık kurulu başkan ve üyeleri, göreve başlamadan önce ilk iş olarak  sandık başında bulunanlar önünde ant içecekler ve sandığın boş olduğunu kontrol  edecekler.

Sandık alanında düzeni sandık kurulu başkanı sağlayacak. Başkan,  düzeni bozmaya yeltenenleri uyaracak, uyarıyı dinlemeyenleri sandık alanı dışına  çıkarabilecek.

Sandık alanında alınacak tedbirler, seçmenlerin sandık başı  işlemlerini izlemelerini engelleyecek nitelikte olamayacak. Sandık kurulu  başkanının çağırdığı zabıta kuvvetleri dışında zabıta amir ve memurları ile resmi  üniforma giymiş kimseler ve silah taşıyanlar sandık alanına giremeyecek. Oy verme  işlemi sırasında gebeler, hastalar, engelliler ve yaşlılara öncelik tanınacak.

Sandık başında seçmene, vereceği oy hakkında hiç kimse müdahale,  telkin ve tavsiyede bulunamayacak. Seçmenler, oylarını kullandıktan sonra sandık  başından ayrılacaklar.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

Cumhurbaşkanı seçiminde 6 aday yarışacak. AK Parti ve MHP'nin kurduğu  "Cumhur İttifakı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, CHP Muharrem İnce'yi, HDP  ise Selahattin Demirtaş'ı cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.

Seçmenlerin imzasıyla cumhurbaşkanı adayı olmak üzere başvuran ve  gerekli 100 bin imzayı toplayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet  Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu  Perinçek de cumhurbaşkanı olabilmek için yarışacak.

İTTİFAKLAR

Vatandaşlar, bu seçimde 550 yerine 600 milletvekili için oy  kullanacak. Seçime AK Parti, CHP, HDP, HÜDA PAR, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi  ile Vatan Partisi katılacak. BBP'nin adayları AK Parti, DP'nin adayları ise İYİ  Parti listelerinden seçime girecek.

Siyasi partilerin ittifak yaparak, seçime katılmasına olanak tanıyan  yeni yasa değişikliği sayesinde ittifaklar da kuruldu. AK Parti ve MHP "Cumhur  İttifakı", CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ise "Millet İttifakı" adı altına oy  pusulasında yer alacak.


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