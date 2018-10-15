Türkiye'de 350 bin Suriyeli bebek dünyaya geldi

Türkiye'de Suriyeli mültecilerle ilgili yapılan kapsamlı bir araştırmanın sonuçları oldukça çarpıcı. Atlantic Council tarafından Limak Holding'in desteğiyle hazırlanan rapora göre, 2014 yılından bu yana Türkiye, dünyada en çok mülteci ağırlayan ülke. Türkiye'de 18 yaşın altında 1 milyon 660 bin Suriyeli çocuğun bulunduğu öğrenilirken, ülkedeki kayıtlı toplam Suriyeli sayısının ise 3,5 milyonun üzerinde olduğu belirtildi.

7 yıldır Suriyeli mültecilere kapıları açan Türkiye'nin dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke olarak yer aldığı raporda, Türkiye'nin diğer ülkelere göre mültecilere daha hoşgörülü davrandığı ifadeleri yer aldı.

'TÜRKİYE'DE 350 BİN SURİYELİ BEBEK DOĞDU'

Türkiye'de kayıtlı olarak toplam 3.5 milyon Suriyeli mülteci bulunurken gerçek aktif rakamın bunun daha da üzerinde olduğu tahmin ediliyor. 18 yaş altındaki Suriyeli göçmen sayısı 1 milyon 660 bin kişi. Bu süreçte 350 bine yakın Suriyeli çocuk Türkiye'de doğarken 5-18 yaşlarında eğitim çağında 1 milyona yakın Suriyeli çocuk Türkiye'de bulunuyor. Bunlardan 600 bini eğitim alabiliyor. 20 bin Suriyeli de Türkiye'deki üniversitelerde eğitim alıyor.

Rapordaki değerlendirmelere göre yaşadığımız kitlesel göç hareketleri çağında, mültecileri karşılamakta göstermiş olduğu hem finansal ve yönetimsel kapasitesi hem de güçlü siyasi iradesiyle Türkiye, diğer ülkelerden farklı olduğunu gösterdi. Açık kapı politikası, kamplar ve geçici koruma statüsü Türkiye'nin tutumunun merkezinde yer aldı.