UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile Bosna Hersek karşı karşıya geliyor. Liglere verilen milli maç arasının ardındna çalışmalarına devam eden A Milliler, Bosna Hersek karşısında galibiyet arıyor. Türkiye-Bosna Hersek maçı hangi kanalda yayınlanacak? Milli maçın yayıncı kuruluşu ve yayın saati merak ediliyor.

Son maçınad İsveç engelini deplasmanda 3-2 aşan Türkiye, Rusya'ya evinde yenilmişti.

Türkiye A Milli Takımı, bu hafta Bosna Hersek ve Rusya ile yapacağı maçların hazırlıklarını sürdürüyor. Süper Lig'de maçların olmadığı bu hafta gözler Türkiye - Bosna Hersek maçı ile Rusya - Türkiye maçına çevrildi. Rize'de yapılacak Türkiye - Bosna Hersek özel maçından sonra Türkiye A Milli Futbol Takımı, Rusya'ya gidecek ve UEFA Uluslar Ligi grubunda 3. maçını yapacak. Gruptaki ilk iki maçta Türkiye, Rusya'ya 2-1 yenilirken İsveç'i deplasmanda 3-2 yenmeyi başardı. Türkiye - Bosna Hersek ve Rusya - Türkiye maçı aday kadrosu ile maçlara dair detaylar haberimizde. Peki Türkiye - Bosna Hersek maçı ve Rusya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - BOSNA HERSEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı'nın 11 Ekim Perşembe günü Bosna Hersek ile oynayacağı hazırlık maçında Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Rize Yeni Şehir Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Sergei Karasev'in yardımcılıklarını Igor Demeshko ve Alexey Lunev yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Halis Özkahya olacak. Türkiye - Bosna Hersek maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak.

MAÇ BİLETLERİ SATIŞTA

A Milli Futbol Takımı'nın 11 Ekim Perşembe günü Bosna Hersek ile Rize'de yapacağı hazırlık maçının biletleri satışa çıktı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Rize'deki Çaykur Didi Stadı'nda 20.30'da oynanacak karşılaşmanın biletlerinin, milli takım taraftar kulübü kırmızı üyeleri için öncelikli satışının başladığı bildirildi.

İnternet üzerinden sadece "taraftarkulubu.tff.org" sitesinden satışı gerçekleştirilen bilet fiyatlarının 1. kategori 15, 2. kategori 10 ve 3. kategori de 5 lira olarak belirlendiği kaydedildi.



RUSYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Bosna Hersek ile Rize'de yapacağı özel maç sonrasında Rusya deplasmanına gidecek. UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi 2. Grup'taki ilk maçında Rusya'ya 2-1 yenilen Türkiye Milli Takımı, deplasmanda oynacağı maçta galip gelmek ve rövanşı almak istiyor. Rusya-Türkiye maçı, 14 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak ve karşılaşma yine TRT 1'den naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE A MİLLİ TAKIMI ADAY KADROSUNDA KİMLER VAR?

Türkiye Milli Takımı'nın Bosna Hersek ve Rusya maçları aday kadrosu açıklanmıştı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Mehmet Topal'ın kasık fıtığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı açıklandı. Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen 26 kişilik aday kadroda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mert Müldür (Rapid Wien), Serdar Aziz, Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Huesca), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Berkay Özcan (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)